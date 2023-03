Slechts één Nederlander níét in de basis bij Liverpool - Manchester United

Zondag, 5 maart 2023 om 16:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:42

Erik ten Hag en Jürgen Klopp hebben hun opstelling voor het Premier League-duel tussen Liverpool en Manchester United bekendgemaakt. De Nederlandse oefenmeester kiest bij the Red Devils voor Wout Weghorst in de punt van de aanval. Tyrell Malacia moet genoegen nemen met een reserverol. Cody Gakpo krijgt vrij verrassend een basisplaats bij Liverpool, een plek die zoals gebruikelijk ook is weggelegd voor aanvoerder Virgil van Dijk. De wedstrijd vangt om 17.30 uur aan en is te zien op Viaplay.

Weghorst krijgt opnieuw het vertrouwen van Ten Hag. De Oranje-international was in zijn eerste dertien duels als Mancunian pas één keer trefzeker, maar begon desondanks telkens in de basis. Weghorst wordt in de aanval ondersteund door Anthony en clubtopscorer Marcus Rashford. Luke Shaw keert daarnaast terug in de basis. De verdediger moest het FA Cup-duel met West Ham United (3-1 winst) woensdag nog aan zich voorbij laten gaan, maar verwijst Malacia tegen Liverpool weer naar de bank.

?? #LIVMUN TEAM NEWS ?? Our line-up to take on Manchester United today ?? — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

Klopp heeft tegelijkertijd kleine verrassingen in petto voor Ten Hag. Ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers (2-0) voert de Duitse manager twee wijzigingen door. Andrew Robertson komt in de ploeg voor Kostas Tsimikas, terwijl Harvey Elliott de voorkeur krijgt boven Stefan Bajcetic. Van Dijk vormt het hart van de defensie met Ibrahima Konaté. Diogo Jota moet zijn plek in de aanval verrassend afstaan aan Gakpo, die tegen Wolverhampton Wanderers (2-0 winst) vanaf de bank startte.

Van Dijk was woensdag van grote waarde voor Liverpool door de openingstreffer tegen tegen de touwen te koppen. Na de terugkeer van Diogo Jota moest Gakpo het toen doen moet een reserverol. Als invaller was Gakpo belangrijk met een voorassist. Een belangrijke zege voor Liverpool, dat met een zesde plaats nog volop meedoet voor een Champions League-ticket. Arthur Melo, Thiago Alcántara, Luis Díaz en Joe Gomez zijn er niet bij op Anfield. In de aanloop naar de wedstrijd deden managers Jürgen Klopp en Erik ten Hag de gezamenlijke oproep om kwetsende liederen over historische drama’s van beide clubs achterwege te laten. Eerder dit seizoen werd het 2-1 op Old Trafford. Mohammed Salah maakte het aansluitingsdoelpunt voor Liverpool, maar de 2-2 zat er toen niet in.

??? "It’s a big, big game, we need the three points again, especially at home, so we can continue the run we are making at the moment. I’m really looking forward to playing this game." — Liverpool FC (@LFC) March 4, 2023

In de eerdere ontmoeting waren Jadon Sancho en Rashford trefzeker voor United. Die overwinning leidde de ommekeer in bij de club. Na nul punten uit de eerste twee duels werd er van Liverpool wél gewonnen. Sindsdien heeft United de weg omhoog gevonden. The Red Devils staan derde en maken nog kans op de titel, al kregen ze een domper te verwerken toen koploper Arsenal zaterdag in blessuretijd won van Bournemouth (3-2). De geblesseerden Donny van de Beek, Anthony Martial en Christian Eriksen zijn er niet bij. Laatstgenoemde, die kampt met een enkelkwetsuur, kreeg zaterdag een opsteker. De middenvelder is namelijk genomineerd voor de Laureus World Comeback of the Year Award. De ex-Ajacied kreeg op het EK 2020 een hartstilstand, maar overleefde en haalt dit seizoen een ouderwets hoog niveau.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Núñez, Gakpo.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Antony, Rashford; Weghorst.