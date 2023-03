John Heitinga grijpt in: Álvarez op middenveld, Bassey in de basis

Zondag, 5 maart 2023 om 15:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:44

John Heitinga heeft de opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met NEC bekendgemaakt. De trainer gaf donderdag nog veel belangrijke krachten rust tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen De Graafschap (0-3), maar treedt tegen NEC weer aan met een sterke basiself. Het meest opvallend is het ontbreken van Kenneth Taylor, die op de bank begint. Calvin Bassey keert daardoor terug in de basis, terwijl Edson Álvarez doorschuift naar het middenveld. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Gerónimo Rulli begint onder de lat bij de Amsterdammers. In de verdediging keren Owen Wijndal en Devyne Rensch terug in de basis, terwijl Bassey en Jurriën Timber het hart van de defensie vormen. Op het middenveld kiest Heitinga voor Álvarez, Steven Berghuis en Davy Klaassen, terwijl Mohammed Kudus, Dusan Tadic en Steven Bergwijn het aanvalstrio vormen.

Ajax kreeg zaterdagavond een domper te verwerken, toen het lijstaanvoerder Feyenoord in de slotfase zag winnen van FC Groningen (1-0). Omdat ook AZ wist te winnen, rest er voor de ploeg van Heitinga niets anders dan in de achtervolging te gaan. Onder de nog relatief nieuwe trainer van de Amsterdammers is Ajax in de Eredivisie nog zonder puntenverlies. Eerder dit seizoen werkte Ajax in Nijmegen een goede eerste helft af, maar wist het het karwei niet af te maken en kreeg het de deksel vlak na rust op de neus: 1-1. Op Ahmetcan Kaplan na beschikt Ajax over een fitte selectie. Midweeks werd er nog succes geboekt in de TOTO KNVB Beker: De Graafschap werd in de kwartfinale met 0-3 aan de kant gezet. Zaterdagavond werd bekend dat Ajax het in de halve finale opneemt tegen aartsrivaal en titelconcurrent Feyenoord.

NEC reist als underdog af naar Amsterdam, maar kent een uitstekende fase. De Nijmegenaren wonnen overtuigend van Excelsior (0-3) en FC Volendam (3-0) en bovendien wist Jasper Cillessen, de 0-0 tegen SC Cambuur meegerekend, zijn doel al drie duels schoon te houden. De doelman werd vrijdag opgenomen in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Een opsteker voor Cillessen, die hevig teleurgesteld was na het mislopen van het WK in Qatar. Het was even onzeker of Philippe Sandler mee zou kunnen doen tegen Ajax. Nadat zijn rode kaart in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord geseponeerd werd, ging de aanklager betaald voetbal in beroep tegen die beslissing. De commissie van beroep gaf NEC wederom gelijk, waardoor Sandler inzetbaar is. Alleen de geblesseerden Robin Roefs en Mathias De Wolf ontbreken.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson