Xavi hakt knopen door voor LaLiga-duel met Valencia na blessuregolf Barça

Zondag, 5 maart 2023 om 14:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:18

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Valencia bekendgemaakt. De oefenmeester heeft te kampen met een blessuregolf. Vooral voorin en op het middenveld zijn er weinig smaken om uit te kiezen. Frenkie de Jong kan rekenen op een basisplaats, terwijl Ferran Torres in de punt van de aanval start. De wedstrijd begint om 16.15 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Marc-André ter Stegen begint onder de lat bij Barcelona. In de verdediging kiest Xavi voor Ronald Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen en Alejandro Balde. Sergio Busquets, Sergi Roberto en De Jong vormen het middenveld bij afwezigheid van Gavi en Pedri. Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski ontbreken eveneens wegens blessureleed. Raphinha, Ferran en Ansu Fati moeten hierdoor tegen Valencia voor gevaar zorgen.

Na de uitschakeling in de Europa League door Manchester United en de nederlaag in LaLiga tegen Almería (1-0) wist Barcelona zich donderdag te herstellen. Op bezoek bij Real Madrid werd de heenwedstrijd van de Copa del Rey in winst omgezet (0-1). In LaLiga heeft Barcelona zeven punten voorsprong op Real en de Catalanen kunnen dat gat vergroten naar tien punten, aangezien de Koninklijke zondagavond pas in actie komt. Eerder dit seizoen eindigde het duel in het Mestalla in een 0-1 zege voor Barcelona. Lewandowski zorgde toen in blessuretijd voor het verschil. De Poolse spits liep tegen Almería een hamstringblessure op, maar traint inmiddels weer individueel.

Voor Valencia telt ieder punt in de strijd tegen degradatie. Los Che kennen een dramatisch seizoen, maar wisten in de vorige speelronde een cruciale zege te boeken op Real Sociedad (1-0). Een zeer welkome opsteker voor trainer Rubén Baraja, die zag dat Valencia de zes wedstrijd daarvoor verloor. De oefenmeester kan in het Spotify Camp Nou niet beschikken over Gabriel Paulista, José Gayà, Marcos André, Nico, Jaume Doménech en Edinson Cavani. Met name de afwezigheid van laatstgenoemde laat zich voelen. In de laatste zes wedstrijden vond Valencia namelijk slechts tweemaal het net, de eigen goal van Sociedad meegerekend. Voor Justin Kluivert zal het een speciaal duel worden. De vleugelspeler speelde nooit eerder in het Camp Nou, het stadion waar zijn vader Patrick tussen 1998 en 2004 furore maakte.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Roberto; Raphinha, Ferran, Fati.

Opstelling Valencia: Mamardashvili, Correia, Özkacar, Cömert, Vázquez; Foulquier, Guillamón, Moriba; Almedia, Duro, Lino.