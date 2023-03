Joey Kooij verschijnt na rode kaart niet voor camera; FC Groningen woedend

Zaterdag, 4 maart 2023 om 23:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:09

Joey Kooij was zaterdagavond een veelbesproken man. De scheidsrechter gaf bij het duel tussen Feyenoord en FC Groningen (1-0) twee gele kaarten aan Isak Dybvik Määttä en zijn tweede prent heeft tot verontwaardigde reacties geleid. De Noor kreeg wegens tijdrekken in de eerste helft al geel, waarna hij vlak na rust zijn tweede kaart ontving nadat hij de bal tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh schoot. Na afloop wilde Kooij niet voor de camera van ESPN verschijnen.

Het was een opvallend moment in de 52e minuut. Määttä en Jahanbakhsh sprintten naar de zijlijn om de bal in het spel te houden. Nadat de twee in botsing met elkaar waren gekomen, ging Jahanbakhsh naar de grond en schoot Määttä de bal tegen de Iraniër aan. Kooij was onverbiddelijk en toonde de Scandinaviër zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Het leidde in het veld al tot woedende reacties bij Groningen. Na afloop wilde Kooij niet voor de camera van ESPN verschijnen. Presentator Jan Joost van Gangelen liet in De Eretribune weten dat Kooij tot zijn beslissing kwam vanwege 'bewust onsportief gedrag'.

Ophef in De Kuip: Isak Määttä krijgt zijn tweede gele kaart nadat hij de bal tegen Alireza Jahanbakhsh schiet ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2023

Ook na afloop van de uiteindelijk verloren wedstrijd voor Groningen was de woede niet bekoeld bij de Trots van het Noorden. "Het is in mijn optiek een hele slechte beslissing", liet aanvoerder Michael Verrips weten bij ESPN. "De bal is in, er is niet gefloten voor een overtreding of iets. Op dat moment probeert hij de bal weg te schieten en komt die tegen die jongen aan. Als het spel stil had gelegen was het een ander verhaal, maar nu was het spel gaande. Dan kan het nooit een gele kaart zijn." De grensrechter van dienst, die er met zijn neus bovenop stond, vlagde voor een inworp. "Dat maakt het helemaal bizar", verzuchtte Verrips.

Ook Määttä zelf is het niet eens met de rode kaart die hij kreeg. "De eerste gele kaart, daar was ik het al niet mee eens", laat de verdediger weten bij RTV Noord. "Het was de eerste keer dat ik teruggefloten werd. De tweede kaart was helemaal bizar. De bal was nog in het veld. Het was een fifty-fifty duel met Alireza Jahanbakhsh, ik probeer de bal weg te schieten. Ik raakte hem in zijn maag, iets wat ik uiteraard niet expres deed." Määttä laat weten dat hij geen uitleg kreeg van Kooij. "Iedereen probeerde hem ervan te overtuigen dat dit een verkeerde beslissing was. Iedereen die ik gesproken heb is het met mij eens. Een enorme fout van de scheidsrechter."

Ook in de studio van ESPN heerste er onbegrip over het wegsturen van Määttä. Feyenoord-icoon Mario Been vond het 'absoluut geen gele kaart'. "Hij speelt de bal gewoon via Jahanbakhsh uit. Als de bal uit is geweest, dan begrijp ik het. Dan is het onsportief spel. Maar dit was gewoon volledig reglementair, denk ik." Ook collega-analist Kees Kwakman had geen begrip voor de beslissing van de leidsman. "Kooij maakt het zichzelf steeds zó moeilijk", stelt hij. "Dit is volgens mij al de vierde onterechte rode kaart die hij dit seizoen geeft. Wacht nou gewoon even: ga nou naar die situatie, dan kan je altijd nog met je grens overleggen. En volgens mij zit de VAR ook nog in zijn oortje. Maar nee: meteen geel, rood, klaar. En dan kan je niet meer terug." Feyenoord won de wedstrijd uiteindelijk dankzij een treffer van Oussama Idrissi in minuut 88.