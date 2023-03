Zesklapper Atlético Madrid op bijzondere avond voor Simeone en Griezmann

Zaterdag, 4 maart 2023 om 23:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:17

Atlético Madrid heeft zaterdagavond heel belangrijke punten gepakt in de strijd om de Champions League-plaatsen in LaLiga. Diego Simeone, die voor de 613e keer op de bank zat en daarmee het record verbrak van zijn illustere voorganger Luis Aragonés (612), zag zijn manschappen met maar liefst 6-1 winnen van Sevilla. Memphis Depay, die voor het eerst een basisplaats kreeg van Simeone, scoorde in de eerste helft in een tijdsbestek van vier minuten.

Het eerste doelpunt van Memphis viel in de 23ste minuut. De Moordrechter nam de bal goed aan op het middenveld, passte op Griezmann en zag hoe de Fransman een uitstekende steekpass in huis had. Memphis kreeg alle tijd en ruimte om Yassine Bounou te passeren en deed dat ook. De doelman werd door zijn benen gepasseerd: 1-0. De 2-0 viel vier minuten later. De aanvaller ontving de bal op zo'n twintig meter voor het doel, legde de bal goed voor zijn rechter en vond de kruising op fraaie wijze. Youssef En-Nesyri tekende vijf minuten voor rust voor de 2-1.

?????????????? ?????????? op snelheid ?? Een goede een-twee met Antoine Griezmann en de spits kan zo doorlopen naar de goal om vervolgens koelletjes af te ronden ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/Wya9JTYc9s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

Atlético liet zich niet van de wijs maken door de aansluitingstreffer en ging na rust vrolijk verder met scoren. Griezmann haalde van net buiten de zestien uit en zag zijn fenomenale schot in de verre hoek belanden: 3-1. De Fransman staat nu op 150 goals voor Atlético. Het verzet van Sevilla was daarmee gebroken. Na een vlotte aanval van de thuisploeg schoot Yannick Carrasco bij de tweede paal onberispelijk binnen: 4-1. Sevilla had daarna de kans om terug te komen na een overtreding van Marcos Llorente in de zestien, maar Ivan Rakitic faalde vanaf elf meter. Griezmann was een kwartier voor het einde aangever met een bekeken lobje in de zestien. De voor Depay ingevallen Álvaro Morata stuitte eerst nog op Bounou, maar in de rebound viel alsnog de vijfde treffer van de ontketende Madrilenen.

Er was nog meer tegenslag voor Sevilla toen Pape Gueye tien minuten voor tijd vanwege een harde overtreding zijn tweede gele, en dus een rode kaart kreeg. Het slotakkoord in het Wanda Metropolitano was ook voor de sterk ingevallen Morata. Na matig verdedigen van Sevilla ontving de spits de bal, om vervolgens het strafschopgebied binnen te dringen. Hij haalde vervolgens verwoestend uit en liet Bounou daarbij volstrekt kansloos. De zesklapper zorgt ervoor dat Atlético de derde plaats in LaLiga weer in handen heeft.

?????????? Memphis Depay ?? Na de 1-0 maakt hij op beeldschone wijze ook de tweede voor Atleti ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/3XYKkP8SBD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

?????? ?????? ???????????? ?? Antoine Griezmann etaleert hier even zijn klasse met een weergaloze uithaal voor de 3-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/MCeL90BAQU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

Een afslachting voor Sevilla ?? Alvaro Morata maakt ook nog even de 6-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/R9aRJOWydU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023