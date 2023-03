Spektakelstuk tussen Twente en Heerenveen levert in extremis geen winnaar op

Zaterdag, 4 maart 2023 om 22:59 • Jordi Tomasowa

FC Twente en sc Heerenveen hebben zaterdagavond de punten in de Eredivisie met elkaar gedeeld. De equipe van trainer Ron Jans leek lang op weg naar een thuiszege, maar gaf een overwinning in de slotseconden alsnog uit handen: 3-3. Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. Twente blijft vijfde, Heerenveen negende.

Voor Jans was het puzzelen tegen Heerenveen. De oefenmeester kon wegens ziekte niet beschikken over Virgil Misidjan, terwijl Michal Sadílek, Wout Brama en Mathias Kjølø door blessureleed ontbraken. Ramiz Zerrouki was bovendien geschorst. Het middenveld bestond hierdoor uit Max Bruns, Michel Vlap en Sem Steijn. Heerenveen moest het stellen zonder clubtopscorer Sydney van Hooijdonk en Thom Haye. De al wekenlange afwezige Andries Noppert werd in het doel andermaal vervangen door Xavier Mous.

Heerenveen kwam in De Grolsch Veste na 25 minuten op gelukkige wijze op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Mees Hilgers. De verdediger werkte de bal achter Lars Unnerstall, nadat Pawel Bochniewicz een hoekschop bij de eerste paal verlengde: 0-1. Steijn kreeg vervolgens de kans om de stand direct weer in evenwicht te brengen. De middenvelder hing echter te veel achterover, waardoor hij zijn schot van dichtbij over de lat joeg. Uit een standaardsituatie kwam Twente alsnog langszij. Robin Pröpper kopte een hoekschop van Vaclav Cerny overtuigend binnen: 1-1.

Bochniewicz, die belangrijk was bij de Friese openingstreffer, moest de strijd na 38 minuten geblesseerd staken. De Pool werd vervangen door Joost van Aken. Op slag van rust was Ricky van Wolfswinkel nog dicht bij de 2-1. De spits kreeg zijn hoofd alleen net niet voldoende tegen een voorzet van Cerny. De voorsprong voor de Tukkers kwam er vroeg in het tweede bedrijf toch. Jeffrey Bruma gleed ongelukkig uit, waarna invaller Manfred Ugalde oppikte en simpel kon binnenwerken.

Twente slaagde er hierna in om na een vlotlopende aanval door te drukken. Steijn stuurde Van Wolfswinkel de diepte in. De spits legde vanaf de achterlijn terug op Cerny, die een hoek uit kon kiezen: 3-1. De spanning in de wedstrijd werd echter direct weer teruggebracht door Heerenveen. Anas Tahiri zag Milan van Ewijk diep gaan. De rechtsback nam aan en schoot onder Unnerstall door raak: 3-2. De Duitse doelman hield Twente in de slotfase op de been door één-op-één met Pelle van Amersfoort te redden. In extremis moest Unnerstall echter alsnog buigen, toen Rami Kaib een hoekschop van Rami Al Hajj binnen wist te knikken: 3-3.