Kylian Mbappé kroont zich tot topscorer aller tijden van Paris Saint-Germain

Zaterdag, 4 maart 2023 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:05

Paris Saint-Germain heeft in eigen huis een moeizame zege geboekt in de Ligue 1. Les Parisiens leken na een treffer van Lionel Messi en een eigen doelpunt van Jaouen Hadjam op weg naar een eenvoudige zege tegen FC Nantes. Na rust kwam Nantes terug tot 2-2, maar beslisten Danilo en Kylian Mbappé het duel voor het sterrenensemble van Christophe Galtier alsnog: 4-2. Het was voor Mbappé zijn 201e treffer voor PSG, waarmee hij zich kroonde tot topscorer aller tijden van de club. De koploper staat momenteel elf punten los van Olympique Marseille. Nantes staat dertiende.

Galtier moest het om uiteenlopende redenen stellen zonder Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Neymar, Renato Sanches en Marco Verratti. Mede daarom kreeg Vitinha een basisplaats toebedeeld. Hij speelde achter aanvallers Messi en Mbappé. Het middenveld bestond uit Danilo, Fabián Ruiz en Warren Zaire-Emery. Ook Sergio Ramos mocht starten. De Spanjaard stond in het hart van de defensie naast Marquinhos opgesteld. Nuno Mendes en Nordi Mukiele waren de backs van dienst. Gianluigi Donnarumma moest zijn doel schoon zien te houden. Nantes opteerde voor een 5-4-1-opstelling met Ignatius Ganago als eenzame spits.

Ja hoooorrr, ??????????! ?? We zijn 12 minuten onderweg en Lionel Messi opent de score tegen Nantes: 1-0! ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCN pic.twitter.com/zPNuCDhgEC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

Voor rust vielen er liefst vier doelpunten te noteren. Allereerst wist Messi een voorzet vanaf de linkerkant subtiel binnen te tikken: 1-0. Vier minuten later leek het duel al beslist te zijn. Na een vlotlopende aanval in de zestien belandde de bal bij de tweede paal, waar Mendes de bal net niet kon intikken. De Portugees zag echter dat Hadjam de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel werkte: 2-0. Bij de aansluitingstreffer van Nantes zag Donnarumma er niet goed uit. Ludovic Blas zette een actie in aan de linkerkant van de zestien en leek uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek uit te halen. Donnarumma rekende echter niet op het schot in de korte hoek en moest vissen: 2-1. De gelijkmaker viel ruim vijf minuten voor rust. Uit een hoekschop kopte Florent Mollet de bal door naar de tweede paal, waar Ganago met zijn hoofd voor de 2-2 zorgde.

Een klein kwartier na rust kwam PSG weer op voorsprong. Een voorzet van Mbappé belandde op het hoofd van Danilo, die zijn inzet tegen de touwen zag belanden: 3-2. Enkele minuten later schatte Mukiele een dieptepass van Messi op waarde. De mee opgekomen verdediger werd op zijn hak getrapt door Hadjam, waarna Benoît Bastien in eerste instantie naar de strafschopstip wees. De VAR constateerde echter dat de overtreding buiten de zestien werd gemaakt, waardoor PSG een vrije trap kreeg. Messi stuitte vervolgens op Albin Lafont. Aan de andere kant kreeg Ganago een goede kans op de gelijkmaker. De Kameroener schoot echter rakelings naast. Mbappé maakte in blessuretijd een einde aan alle onzekerheid. De pas 24-jarige aanvaller kroonde zich tot topscorer aller tijden van PSG, nadat hij goed wegdraaide en raak schoot: 4-2.

????????????, ????????????, ???????????? en daar is die dan toch ?? Kylian Mbappé beslist de wedstrijd voor PSG: 4-2! ?#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCN pic.twitter.com/zO2048e2RX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023