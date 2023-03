Fiorentina en Amrabat trakteren AC Milan op dure competitienederlaag

Zaterdag, 4 maart 2023 om 22:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:08

Fiorentina heeft AC Milan zaterdagavond op een dure nederlaag getrakteerd. De ploeg van Stefano Pioli ging voor de zesde keer dit seizoen in competitieverband onderuit door goals van Nicolás González en Luka Jovic. De aansluitingstreffer van Theo Hernández diep in blessuretijd kwam te laat: 2-1. AS Roma en Internazionale kunnen zondag profiteren van het puntverlies van Milan.

Zlatan Ibrahimovic maakte vorige week zondag na bijna een jaar zijn rentree voor AC Milan, dat met 2-0 won van Atalanta. De Zweed kwam twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. De korte invalbeurt bleek nog niet voldoende voor zijn eerste basisplaats. Olivier Giroud begon tegen Fiorentina in de punt van de aanval en werd in zijn rug gesteund door Charles De Ketelaere en Ante Rebic. Sergiño Dest moest genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Sofyan Amrabat bij Fiorentina in de basis begon.

In de dertiende minuut was er een groots eerbetoon aan Davide Astori. De oud-aanvoerder van Fiorentina overleed exact vijf jaar geleden aan een hartstilstand. Milan had in de openingsfase weinig in te brengen. De ploeg van trainer Vincenzo Italiano was heer en meester zonder echt grote mogelijkheden te creëren. La Viola testte doelman Mike Maignan vooral met schoten vanuit de tweede lijn. I Rossoneri kropen pas na ruim een half uur uit hun schulp via Giroud, die uit de volley op Pietro Terracciano stuitte.

Direct na rust bracht Fikayo Tomori Milan in de problemen door een overtreding in zijn eigen zestien te maken op Jonathan Ikoné. Scheidsrechter Marco Di Bello kon niet anders dan naar de stip te wijzen. Vanaf elf meter werd Maignan door González de verkeerde hoek ingestuurd: 1-0. Milan dacht de rug hierna te rechten, echter wist Terracciano zich met reddingen op doelpogingen van Giroud en Hernández te onderscheiden.

Ook het inbrengen van Ibrahimovic sorteerde voor de bezoekers niet het gewenste effect. Fiorentina gooide het duel vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd in het slot. Op aangeven van Dodô kopte Jovic de 2-0 tegen de touwen. Een aansluitingstreffer van Hernández in de 95ste minuut kwam te laat voor Milan: 2-1.

