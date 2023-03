Idrissi draait de bal erin in minuut 88 en is de grote held van Feyenoord

Zaterdag, 4 maart 2023 om 21:58 • Rian Rosendaal

Feyenoord heeft zaterdagavond heel laat een overwinning geboekt op FC Groningen: 1-0. Trainer Arne Slot moest lijdzaam toezien hoe degradatiekandidaat FC Groningen, dat bijna de tweede helft met tien man speelde, zijn ploeg lang op 0-0 wist te houden in De Kuip. Het was uiteindelijk Oussama Idrissi die twee minuten voor tijd scoorde en zo de grote held werd van het bijzonder opgeluchte Feyenoord-publiek.

Slot kan nog steeds niet beschikken over Justin Bijlow, waardoor Timon Wellenreuther andermaal het doel van de Rotterdammers verdedigde. De defensie werd tegen Groningen gevormd door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld speelden Mats Wieffer, Orkun Kökçü en nummer 10 Javairô Dilrosun. In de voorhoede koos Slot voor Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez en Oussama Idrissi. Bij Groningen was er een eerste basisplaats voor Jetro Willems, terwijl Mads Bech Sørensen, Paulos Abraham, Oliver Antman en Ragnar Oratmangoen juist ontbraken.

Ophef in De Kuip: Isak Määttä krijgt zijn tweede gele kaart nadat hij de bal tegen Alireza Jahanbakhsh schiet ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2023

Feyenoord speelde behoorlijk moeizaam in de eerste helft. Groningen stond compact en loerde met voormalig Feyenoorder Elvis Manu op de counter. Bij een uitbraak in de tiende minuut trok Marcus Pedersen aan de noodtrem, wat de rechtsback op geel kwam te staan. Er waren spaarzame kansen voor Feyenoord, dat het via Hancko, Kökçü en Wieffer probeerde met inzetten die werden geblokt door de Groningen-defensie. In de slotfase zorgden ook kopballen van Oussama Idrissi en Giménez. Het soms inspiratieloze Feyenoord ging zonder doelpunten de rust in.

Een enigszins getergd Feyenoord zocht na rust gelijk het doel van Groningen op. Doelman Michael Verrips haalde een schot van dichtbij van Alireza Jahanbakhsh uit de bovenhoek. Kort daarna moest Isak Määttä, die voor rust geel kreeg voor tijdrekken, vertrekken met een tweede gele kaart. De linkermiddenvelder wilde de bal aan de zijlijn wegschieten, maar raakte daarbij per ongeluk Jahanbakhsh in het gezicht. Er ontstond gelijk een opstootje en arbiter Joey Koeij was onverbiddelijk: Määttä moest van het veld. Groningen liet het er niet bij zitten en het was Pedersen die een gevaarlijke vrije trap van de bezoekers maar net op tijd wist weg te werken. Ricardo Pepi gaf een volgende waarschuwing af met een schot dat net naast vloog.

Manu en Willems werden na bijna een uur spelen naar de kant gehaald en Manu kreeg daarbij applaus van het Feyenoord-publiek. Bij Feyenoord werden Jahanbakhsh, Dilrosun en Pedersen vervangen door Danilo, Sebastian Szymanski en Igor Paixão. Het soms ploeterende Feyenoord bleef jagen op de zo gewenste 1-0, maar de uitgestoken hand voorkwam dat Idrissi kon scoren. Danilo schoot in kansrijke positie recht op de Groningen-goalie en aan de andere kant zag Pepi een inzet over het doel verdwijnen.

Bullaude kwam er in de slotfase nog in voor Hartman en kopte van dichtbij op de lat, waarna Giménez in de rebound over kopte. Het was uiteindelijk Idrissi die in minuut 88 die een indraaiende voorzet in de verre hoek zag verdwijnen. Danilo leek de bal nog te toucheren en er waren twijfels over buitenspel, maar de goal kwam uiteindelijk op naam van de buitenspeler. Ver in blessuretijd schoot Bullaude van dichtbij de 2-0 binnen, nadat Giménez de paal had geraakt. Na een check bij de VAR bleek dat laatstgenoemde buitenspel stond bij zijn poging, waardoor Kooij de treffer schrapte. Het deed uiteindelijk niets af aan de heel belangrijke winst van Feyenoord.