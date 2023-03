Memphis Depay lijkt helemaal los: twee doelpunten binnen vier minuten

Zaterdag, 4 maart 2023 om 21:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:52

Memphis Depay is zaterdagavond van grote waarde voor Atlético Madrid. De spits kreeg van trainer Diego Simeone zijn eerste basisplaats toebedeeld en maakte dat vertrouwen in de thuiswedstrijd tegen Sevilla waar. Memphis kwam in een tijdsbestek van vijf minuten tweemaal tot scoren. Daarmee heeft Memphis doelpunt nummer twee en drie voor Atlético te pakken.

Het eerste doelpunt van Memphis viel in de 23ste minuut. De Moordrechter nam de bal goed aan op het middenveld, passte op Griezmann en zag hoe de Fransman een uitstekende steekpass in huis had. Memphis kreeg alle tijd en ruimte om Yassine Bounou te passeren en deed dat ook. De doelman werd door zijn benen gepasseerd: 1-0. De 2-0 viel vier minuten later. De aanvaller ontving de bal op zo'n twintig meter voor het doel, legde de bal goed voor zijn rechter en vond de kruising op fraaie wijze. Youssef En-Nesyri tekende vijf minuten voor rust voor de 2-1.

?????????????? ?????????? op snelheid ?? Een goede een-twee met Antoine Griezmann en de spits kan zo doorlopen naar de goal om vervolgens koelletjes af te ronden ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/Wya9JTYc9s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023