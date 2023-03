Ten Hag en Klopp zijn kwetsende liederen over rampen zat en spreken zich uit

Zaterdag, 4 maart 2023 om 21:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:26

Erik ten Hag en Jürgen Klopp hebben in een gezamenlijk statement een dringende oproep gedaan om geen kwetsende liederen te zingen over de tragedies waar zowel Manchester United als Liverpool mee te maken hebben gehad. De managers van bovengenoemde ploegen nemen het zondag tegen elkaar op en hameren erop dat de sfeer 'speciaal' moet zijn. De laatste jaren komt het regelmatig voor dat beide supportersgroepen de rivaal proberen te raken met liederen over de verschillende drama's waar de teams mee te maken hebben gehad.

Tijdens eerdere confrontaties tussen de twee rivalen werden er kwetsende liederen gezongen over de vliegramp van Manchester United in München in 1958, waar uiteindelijk 23 mensen, waaronder acht spelers, overleden. Liverpool heeft te maken gehad met tragedies in Brussel en Sheffield. Bij de eerste ramp vielen er in het Heizelstadion na rellen tussen Juventus- en Liverpool-fans 39 doden. In het Hillsborough Stadium in Sheffield vielen er in 1989 97 doden, nadat er te veel supporters het stadion in kwamen, wat leidde tot ernstige verdrukkingen.

"Behoud de passie, maar raak het vergif kwijt", stelt Klopp, die wordt gesteund door Ten Hag. "Het is onacceptabel om door middel van het verlies van levens - in relatie met welke tragedie dan ook - te scoren. Het is tijd dat het stopt. We houden van de passie van de fans wanneer onze teams elkaar ontmoeten, maar het moet niet te ver gaan. De verantwoordelijken schaden niet alleen de reputatie van de clubs, maar ook, belangrijker nog, die van hunzelf en onze prachtige steden."

"Wanneer de rivaliteit te intens wordt, kan het ons brengen naar plekken die voor niemand goed zijn", vult Klopp aan. "We willen het geluid, we willen dat de sfeer elektrisch wordt. Maar wat we niet willen is alles dat voetbal voorbijgaat en dat geldt in het bijzonder voor het type liederen die geen plek hebben in het voetbal." In november sprak de Engelse voetbalbond FA zijn zorgen al uit over de toename van het aantal liederen over de Hillsborough-ramp. The Red Devils veroordeelden afgelopen april nog de kwetsende liederen over die tragedie.