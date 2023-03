Volendam komt curieus eigen doelpunt Stankovic te boven en wint van Emmen

Zaterdag, 4 maart 2023 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:51

FC Volendam heeft zaterdagavond een late overwinning geboekt op FC Emmen. In eigen huis werd het 3-1 voor de Noord-Hollanders. Emmen was in de eerste helft de betere partij en kwam zo'n vijftien seconden na rust op voorsprong, na een curieus eigen doelpunt van Filip Stankovic. Toch wist Volendam het om te draaien via treffers van Benaissa Benamar, Bilal Ould-Chikh en Daryl van Mieghem. Door de overwinning klimt Volendam naar de veertiende plaats. Emmen heeft vijf punten minder (achttien) en staat zestiende.

Volendam-trainer Wim Jonk had een basisplaats in huis voor Henk Veerman. De spits is lang niet altijd verzekerd van een plek bij de eerste helft, maar mocht het bij afwezigheid van de geschorste Gaetano Oristanio tegen Emmen laten zien. Robert Mühren begon op de bank. Florent Da Silva stond na twee wedstrijden op de bank te zijn begonnen weer in de basis. Bij Emmen kampte met de nodige blessuregevallen. Mede daarom begon Richairo Zivkovic in de spits. De aanvaller werd in zijn rug gesteund door Ole Romeny, Mark Diemers en Jeremy Antonisse. Het betekende voor laatstgenoemde zijn tweede basisplaats voor Emmen sinds zijn tijdelijke overstap van PSV.

"Boys, tweede helft scherp beg..." ??#volemm — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2023

De openingsfase van de wedstrijd was voor Volendam, dat twee goede mogelijkheden kreeg. Allereerst stuitte Van Mieghem na een goede combinatie op Mickey van der Hart, waarna de doelman ook een antwoord had op een laag hard schot van Veerman. Een kopbal van Josh Flint ging even later over. Nadien nam Emmen de regie in handen. Diemers maakte het Volendam-goalie Stankovic lastig met een verraderlijk schot, waarna Antonisse net niet de 0-1 kon binnenlopen. Romeny probeerde het vervolgens tevergeefs uit een hoekschop, waarna een poging van Diemers via de binnenkant van de paal uit het doel stuitte. De rebound werd over gekopt door Romeny. Antonisse (tweemaal) en Lucas Bernadou wisten het net eveneens niet te vinden, tot ongeloof van de bezoekers.

Slechts vijftien seconden na rust had Emmen nodig om alsnog op voorsprong te komen. Xavier Mbuyamba en Stankovic grepen niet in bij een afvallende bal, waar Romeny van profiteerde. De aanvaller kopte tegen de paal, waarna Stankovic de bal over zijn eigen doellijn werkte: 0-1. Vrijwel direct daarna werd Volendam gevaarlijk uit een hoekschop. Eerst kopte Veerman op Van der Hart, waarna de sterk spelende goalie ook een antwoord had op een kopbal van Flint. Oskar Buur was eveneens zeer dichtbij. Het schot van de Deen werd op de doellijn weggekopt door Mike te Wierik.

Even later kreeg Volendam een hoekschop, die het niet leek te verdienen na een aanraking van Walid Ould-Chikh. De thuisploeg profiteerde echter optimaal. De hoekschop van Van Mieghem belandde op het hoofd van Benamar, die raak kopte: 1-1. Beide ploegen werden in de slotfase gevaarlijk, maar onder meer Zivkovic wist het net niet te vinden. Het ontbrak bij de poging van de spits, die in kansrijke positie mocht uithalen, aan kracht. Aan de andere kant was het wel raak. Bilal Ould-Chikh werd gevonden aan de rechterkant van de zestien, stoomde op richting doel en schoot onberispelijk raak: 2-1. Na een inschattingsfout van Keziah Veendorp maakte Van Mieghem er in blessuretijd ook nog 3-1 van.