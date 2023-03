Bayern München herovert koppositie dankzij fraaie afstandsknal van De Ligt

Zaterdag, 4 maart 2023 om 20:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:31

Bayern München heeft zaterdagavond een zege geboekt in de Bundesliga. Matthijs de Ligt speelde een hoofdrol bij de ploeg van trainer Julian Nagelsmann door eerst op de doellijn te redden en vervolgens zelf met een afstandsschot de score te openen tegen VfB Stuttgart. Eric Maxim Choupo-Moting verdubbelde na rust de marge, waarna de aansluitingstreffer van de thuisploeg te laat kwam: 1-2. Door de zege neemt Bayern de koppositie op doelsaldo weer over van Borussia Dortmund.

De Ligt was de enige Nederlander die aan de aftrap verscheen: Daley Blind en Ryan Gravenberch begonnen net als tegen 1. FC Union Berlin (3-0 winst) op de bank. De Ligt zag Dayot Upamecano, die tegen Union geschorst was, naast zich terugkeren in het hart van de Beierse defensie. De bezoekers deelden in de openingsfase een eerste speldenprik uit via Jamal Musiala, die zijn schot na een geweldige solo in de kleine ruimte van dichtbij geblokt zag worden door Dan-Axel Zagadou. Bayern drong halverwege de eerste helft verder aan, echter moest Leon Goretzka toezien hoe doelman Fabian Bredlow een sterke reflex in huis had op zijn kopbal.

Bayern München leidt halverwege met 0-1 tegen Stuttgart

De ploeg van Nagelsmann kwam in de 36ste minuut met de schrik vrij, nadat Yann Sommer mistastte bij een hoekschop. Konstantinos Mavropanos dacht binnen te koppen, echter wist De Ligt vlak voor de doellijn redding te brengen. De Oranje-international brak vervolgens op schitterende wijze de ban. De verdediger mocht vanaf 25 meter aanleggen, waarna Bredlow niet in staat bleek om te pareren: 0-1. Bayern had weinig te duchten van die Schwaben. Der Rekordmeister leek de wedstrijd na ruim een uur in het slot te gooien via Choupo-Moting, die op aangeven van Thomas Müller binnen kon schuiven: 0-2.

De ruimere voorsprong bood Nagelsmann de kans om een driedubbele wissel door te voeren. Leroy Sané, Sadio Mané en Serge Gnabry kwamen binnen de lijnen voor Kingsley Coman, Choupo-Moting en Musiala. Ook Gravenberch en Benjamin Pavard mochten nog een kleine tien minuten meedoen. Stuttgart bracht de spanning in de slotfase toch nog terug. Juan José Perea won een luchtduel van De Ligt om de 1-2 tegen de touwen te koppen. Verder dan de aansluitingstreffer kwam de thuisploeg echter niet.