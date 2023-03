Slot trekt voorspelling Krabbendam over toekomst bij Feyenoord in twijfel

Arne Slot wil voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen niet specifiek ingaan op zijn toekomst bij Feyenoord. Clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International denkt dat de coach bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van de Rotterdamse club. Slot geeft tegenover verslaggever Hans Kraay junior geen honderd procent zekerheid over zijn aanblijven, maar andere clubs zijn momenteel ook niet in zijn gedachten.

"Ik denk dat hij weggaat na dit jaar", vertelt Krabbendam bij ESPN aan Kraay. "Slot is een slimme man, die zit aan zijn prestatievermogen bij Feyenoord. Eigenlijk al twee jaar. Wat er dit jaar gebeurt met vijftien nieuwe spelers en acht nieuwe spelers in de basis. Dat kan eigenlijk helemaal niet, wat ze nu laten zien. En om dat nou een derde jaar te doen. Die interesse uit Engeland is er nu al. Leeds United (Javi Gracia, red.) heeft nu een manager tot het einde van het seizoen, dus het zou me niet verbazen als ze terugkomen voor Slot", zo voorspelt de Feyenoord-watcher.

Slot wordt bij ESPN geconfronteerd met de woorden van Krabbendam. "Ze weten altijd wel heel veel bij VI moet ik zeggen, omdat heel veel dingen bij Feyenoord uitlekken", countert de oefenmeester met een kwinkslag. "Ik betwijfel of ze hierin gelijk hebben." Kraay verwijst vervolgens naar presentator Jan Joost van Gangelen, die zich afvraagt of Slot Champions League-voetbal met Feyenoord, mits ze kampioen worden, moet inruilen voor een middenmoter in Engeland. "Nou ja, dat zijn allemaal als als-vragen. En wij voornamelijk met vanavond bezig, Groningen-thuis. Maar de timing is niet het allerbeste om het erover te hebben."

Oranje

Kraay wil daarnaast van Slot weten welke Feyenoorders voor Oranje moeten spelen tegen Frankrijk op 24 maart: Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer of Quilindschy Hartman. "Ze moeten alledrie spelen. Ik ben hun trainer, dus ik heb het volste vertrouwen in hen. Ze hebben het al heel vaak goed gedaan. Alleen, op de ene positie is meer concurrentie dan de andere. Op de linksbackpositie zijn er spelers die meer ervaring hebben (dan Hartman, red.) en daar eerder voor in aanmerking komen. Maar uiteindelijk ben ik er ook niet voor om de opstelling van het Nederlands elftal te maken", zo benadrukt Slot.