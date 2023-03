Ferdi Kadioglu steelt de show bij Fenerbahçe met wonderschone afstandstreffer

Zaterdag, 4 maart 2023 om 19:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:23

Fenerbahçe heeft zaterdag een zege in de Turkse Süper Lig geboekt. Op bezoek bij Kayserispor werd met 1-2 gewonnen. Enner Valencia opende al vroeg de score, waarna Ferdi Kadioglu de bal in het tweede bedrijf van grote afstand de kruising in joeg. Door de overwinning komt Fenerbahçe op drie punten van koploper Galatasaray, dat de competitie na de recente aardbevingen pas volgende week zaterdag hervat met een thuiswedstrijd tegen Kasimpasa.

Fenerbahçe begon met Kadioglu als rechtsback aan het uitduel met Kayserispor. Er waren geen supporters van de Gele Kanaries welkom. Fans van de club zongen in het duel met Konyaspor (4-0 winst) liederen over de Turkse regering, die zij liever zien vertrekken. De provincie Kayseri besloot hierop dat er geen uitsupporters welkom waren voor het Süper Lig-duel van zaterdag.

De bezoekers begonnen sterk tegen Kayserispor. Binnen zes minuten was de voorsprong een feit, nadat Valencia een voorzet van Lincoln overtuigend achter de Nederlandse doelman Bilal Bayazit kopte: 0-1. De ploeg van trainer Jorge Jesus hield de controle en wist de marge na rust te verdubbelen. Een kort genomen hoekschop kwam uiteindelijk terecht bij Kadioglu, die de bal vervolgens vanaf een meter of 25 de kruising in streepte: 0-2.

De zege van Fenerbahçe kwam in het restant van het duel geen enkel moment meer in gevaar. Kadioglu kreeg diep in blessuretijd nog een reuzenkans om opnieuw trefzeker te zijn, maar trof ditmaal het zijnet. Via een rake kopbal van Arif Kocaman tekende de thuisploeg in de 96ste minuut nog wel voor de 1-2, echter floot scheidsrechter Atilla Karaoglan hierna direct af.