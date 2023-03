Liefst 33.742 toeschouwers zien historische Klassieker in Johan Cruijff ArenA

Zaterdag, 4 maart 2023 om 18:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:47

De Klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord is zaterdag onbeslist geëindigd. In Amsterdam werd het door twee treffers vlak na rust van Maxime Bennink en Ashleigh Weerden 1-1. Het was de eerste Klassieker die in de Johan Cruijff Arena werd afgewerkt en daarbij waren 33.742 toeschouwers aanwezig: een absoluut record voor een wedstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Daarmee werd het vorige bezoekersrecord verpulverd: in mei 2022 waren er 14.168 bezoekers getuigde van de Klassieker in De Kuip. Nummer twee Ajax ziet het gat met koploper FC Twente groeien tot vijf punten, terwijl Feyenoord zesde staat.

Beide ploegen werden in de eerste helft hier en daar zeer dreigend. Zo gaf Feyenoord-speelster Esmee de Graaf voor op Cheyenne van den Goorbergh, die de bal niet goed raakte. In de tegenaanval kreeg Ajax een goede mogelijkheid via Chasity Grent. Zij stoomde op het Rotterdamse doel af, maar schoot naast. De rechtsbuiten had niet veel later een goede actie in huis aan de rechterkant en gaf de bal voor op Romée Leuchter. De spits leek de bal voor het inschieten te hebben en zeker nadat Feyenoord-verdediger Danique Ypema de bal toucheerde, leek een doelpunt onvermijdbaar voor Feyenoord. Doelvrouw Jacintha Weimar had echter een uitstekende reflex in huis.

Vlak na rust kwam Feyenoord op voorsprong. Nadine Noordam probeerde een hoekschop van Van den Goorbergh weg te werken, maar vond onbedoeld de rug van Bennink. De linksbuiten zag de bal over de doellijn gaan en werd dus de gevierde vrouw: 0-1. De voorsprong van de bezoekers bleef echter maar twee minuten op het bord staan. Weerden had een fraaie beweging in huis, schudde De Graaf van zich af en schoot over Weimar in het doel: 1-1. Tiny Hoekstra kreeg daarna een goede kans, maar stuitte op doelvrouw Weimar. In de slotfase was met name Rosa van Gool dicht bij de winnende treffer, maar zij zag hoe Weimar een puike redding in huis had. Ook uit de daaropvolgende hoekshop wist Van Gool het net niet te vinden.