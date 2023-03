Feyenoord en Ajax vechten om finaleplek; PSV gaat naar Spakenburg

Zaterdag, 4 maart 2023 om 22:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:51

In de studio van ESPN is zaterdagavond onder leiding van presentator Jan Joost van Gangelen geloot voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Feyenoord speelt thuis tegen Ajax en stuntploeg Spakenburg krijgt bezoek van PSV. Verdediger Masies Artien, die eerder deze week met Spakenburg voor een enorme stunt zorgde door FC Utrecht uit de beker te knikkeren, trok de balletjes uit de bakken. De halve finales worden afgewerkt op dinsdag 4 april, woensdag 5 april of donderdag 6 april.

Spakenburg plaatste zich afgelopen dinsdag als eerste voor de laatste vier van het bekertoernooi. De ploeg van trainer Chris de Graaf zorgde voor een sensationele stunt door met 1-4 te winnen op bezoek bij Utrecht. Het is pas de derde keer in de Nederlandse voetbalgeschiedenis dat een amateurclub de halve finale van de beker haalt. Alleen IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016) gingen Spakenburg voor. Als beloning wacht nu een confrontatie met PSV volgende maand.

Feyenoord knokte zich vervolgens woensdag langs sc Heerenveen. De Rotterdammers maakten op bezoek bij de Friezen bepaald geen indruk en kwamen goed weg toen Heerenveen na rust een penalty eiste. Santiago Giménez verzilverde in de tachtigste minuut een van de spaarzame kansen van Feyenoord: 0-1. De formatie van trainer Arne Slot moet nu afrekenen met Ajax om de finale in eigen stadion te bereiken. Beide titelkandidaten ontmoeten elkaar voor de bekerstrijd ook in de Eredivisie, op 19 maart in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax en PSV voegden zich op donderdag bij Spakenburg en Feyenoord. In het Philips Stadion was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ruim te sterk voor ADO Den Haag: 3-1. Ibrahim Sangaré, Guus Til en Johan Bakayoko waren verantwoordelijk voor de Eindhovense treffers. Ajax won in Doetinchem eenvoudig van De Graafschap. De Amsterdammers namen al snel afstand via treffers van Jorge Sánchez en Steven Bergwijn, waarna Brian Brobbey de eindstand op 0-3 bepaalde.

Volledige loting halve finales TOTO KNVB Beker:

Feyenoord - Ajax

Spakenburg - PSV