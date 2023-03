Traoré velt Tottenham met wonderschone goal; Veltman scoort voor Brighton

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een dure nederlaag in de Premier League geleden. De ploeg van trainer Antonio Conte had het betere van het spel tegen Wolverhampton Wanderers, maar moest desondanks een late nederlaag incasseren: 1-0. Adama Traoré schoot in de slotfase op fraaie wijze via de onderkant van de lat raak. Joël Veltman was tegelijkertijd trefzeker bij een 4-0 zege van Brighton & Hove Albion op West Ham United.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 1-0

Arnaut Danjuma moest bij Tottenham opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Antonio Conte gaf in de voorhoede de voorkeur aan Dejan Kulusevski, Harry Kane en Heung-Min Son. Pedro was diep in blessuretijd dicht bij de openingstreffer namens de bezoekers, maar zag zijn vrije trap op de lat belanden. Son trof vroeg in het tweede bedrijf eveneens de lat, waarna Wolverhampton in de 82ste minuut uiteindelijk op prachtige wijze met de zege aan de haal ging. Traoré schoot via de onderkant van de lat raak: 1-0.

Brighton & Hove Albion - West Ham United 4-0

De thuisploeg ving het duel aan met Veltman en Jan Paul van Hecke op de bank. Eerstgenoemde verving echter al na een kwartier spelen de geblesseerd geraakte Tariq Lamptey. Scheidsrechter Stuart Attwell legde de bal vervolgens op de stip na een overtreding van Jarrod Bowen op Kaoru Mitoma. Alexis Mac Allister schoot de strafschop overtuigend binnen: 1-0.

Dankzij Veltman wist Brighton na rust de marge te verdubbelen. De verdediger kon een hoekschop bij de tweede paal met zijn borst tegen de touwen werken. Mitoma voerde de score verder op door een voorzet van Pascal Gross binnen te glijden, waarna Danny Welbeck de eindstand op 4-0 bepaalde. De aanvaller werkte beheerst vanaf de rand van het zestienmetergebied af.