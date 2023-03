Reiss Nelson kroont zich tot absolute held van Arsenal na goal in minuut 97

Zaterdag, 4 maart 2023 om 17:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:19

Arsenal heeft zaterdagmiddag ternauwernood duur puntenverlies voorkomen in de Premier League. In het eigen Emirates Stadium kwam het tegen Bournemouth in blessuretijd op 3-2 via Reiss Nelson. Het bleek de winnende treffer te zijn. Philip Billing scoorde al na 9,11 seconden voor de bezoekers: het op één na snelste Premier League-doelpunt ooit na Shane Long (7,69 seconden) in 2019. Via ex-Feyenoorder Marcos Senesi werd het 0-2, waarna Arsenal via Thomas Partey en Ben White, die zijn eerste goal ooit voor Arsenal scoorde, op 2-2 kwam. Nelson bracht de thuissupporters in extase met een winnende pegel in minuut 97.

Bij Arsenal ontbraken de geblesseerden Gabriel Jesus en Eddie Nketiah en dus mocht Leandro Trossard het in de spitspositie laten zien. De Belg werd geflankeerd door Bukayo Saka en Gabriel Martinelli. Granit Xhaka begon op de bank. Zijn plek op het middenveld werd ingenomen door Fábio Vieira. Takehiro Tomiyasu kreeg op rechtsback de voorkeur boven White. The Gunners speelden voor het eerst sinds 1986 zonder een speler in de basis die onder oud-manager Arsène Wenger heeft gespeeld. Bij Bournemouth was Senesi onderdeel van de vijfmansdefensie. Voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke stond in de punt van de aanval bij de bezoekers, die in een 5-4-1-formatie aantraden.

Al na negen seconden openden de bezoekers de voorsprong. Bournemouth trok direct ten aanval en na een voorzet vanaf rechts van Dango Ouattara wist Billing raak te schieten: 0-1. Arsenal probeerde direct wat terug te doen, maar het was Bournemouth dat op 0-2 had kunnen komen. Billing gaf dit keer voor op Ouattara, die op de uitgekomen Aaron Ramsdale stuitte. Minuten later moest Trossard het veld geblesseerd verlaten. Emile Smith Rowe was zijn vervanger. Ook met de Engelsman binnen de lijnen had Arsenal het lastig. Bournemouth stond defensief sterk, terwijl Arsenal, ondanks enkele dreigende momenten, niet tot grote kansen kwam. Tien minuten voor rust leek Arsenal recht op een strafschop te hebben na hands van Chris Mepham, maar arbiter Chris Kavanagh besloot door te spelen.

Na rust moest Arsenal aan de bak. Martin Ødegaard en Gabriel Martinelli probeerden het met schoten. Eerstgenoemde vond Neto op zijn pad, terwijl Martinelli naast schoot. Aan de andere kant was het raak voor Bournemouth. Joe Rothwell schilderde een hoekschop op het hoofd van Senesi, die onberispelijk raak kopte: 0-2. Toch gaf Arsenal niet op en minuten later stond het alweer 1-2. Smith Rowe was belangrijk met een kopbal op Partey, die bij de tweede paal raak schoot. Voormalig Feyenorder Nelson bereikte White aan de rechterkant en zag dat zijn schot pas achter de doellijn kon worden tegengehouden door Neto: 2-2. Arsenal had het momentum te pakken en kwam bijna op 3-2. Martinelli zag zijn schot ternauwernood over vliegen en andere dreigende momenten, onder meer van Saka, leidden niet tot de gewenste voorsprong. Die kwam er in minuut 97 alsnog. Nelson kreeg tijd om uit te halen en deed dat feilloos: 3-2.

