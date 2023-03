Fofana opent rekening en bezorgt Potter en Chelsea eindelijk weer wat lucht

Zaterdag, 4 maart 2023 om 17:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:54

Chelsea heeft voor het eerst sinds 15 januari weer eens een wedstrijd gewonnen. De formatie van Graham Potter liet eindelijk weer eens wat van zijn klasse zien, al werd tegenstander Leeds United maar ternauwernood verslagen: 1-0. Tijd voor slingers is het echter nog niet: Chelsea bivakkeert nog altijd op de tiende plek in de Premier League. De treffer van Wesley Fofana was overigens pas de vijfde (!) Chelsea-treffer van 2023.

Het wil maar niet vlotten bij Chelsea. The Blues wisten al zes duels op rij niet meer te winnen en manager Potter heeft zijn succesformatie dan ook nog altijd niet gevonden. De Engelsman besloot het tegen Leeds andermaal om te gooien en te kiezen voor een 3-4-3-systeem, ten opzichte van de 4-2-3-1 tegen Tottenham Hotspur (2-0 verlies). Hakim Ziyech werd gepasseerd, terwijl Thiago Silva en Reece James er wegens blessures niet bij waren.

De 3-4-3 wierp direct zijn vruchten af, daar Chelsea vanaf moment één de controle greep. Gevaarlijkste man was Ben Chilwell, die constant zeeën van ruimte kreeg aan de linkerkant. Het was echter ploeggenoot João Felix die het eerst dicht bij een doelpunt kwam. De huurling van Atlético Madrid trof na een kwart wedstrijd de paal na goed voorbereidend werk van Raheem Sterling, voordat het de beurt aan Chilwell was.

Enzo Fernández zette de linkspoot met een fraaie pass alleen voor Illan Meslier, maar hij kon de bal niet genoeg richting meegeven. Chelsea had bij rust daardoor minder dan waar het recht op had. Fofana brak uiteindelijk toch de ban. De zomeraanwinst torende bij een hoekschop van Chilwell boven alles en iedereen uit en kopte hard in het doeldak: 1-0.

Het was pas het vijfde doelpunt van Chelsea in 2023 en de eerste sinds ruim vierhonderd minuten spelen. Aanspraak op meer maakten the Blues amper. Stamford Bridge kreeg nauwelijks nog wat te zien van zijn team, ook niet met invaller Noni Madueke binnen de lijnen. De drie punten werden zo veiliggesteld, maar erg veel zorgen zal het niet hebben weggenomen bij Potter. Ziyech bleef (net als Pascal Struijk) de hele wedstrijd op de bank, terwijl Crysencio Summerville negentig minuten lang op het veld stond bij Leeds United. Luis Sinisterra ontbrak bij de bezoekers wegens een blessure.