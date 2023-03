PSV mag twee miljoen euro bijschrijven na zesde officiële wedstrijd van huurling

Zaterdag, 4 maart 2023 om 19:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:34

Philipp Max keert definitief niet meer terug bij PSV. De vleugelverdediger werd afgelopen winter verhuurd aan Eintracht Frankfurt, dat daarbij een optie tot koop bedong. Het Eindhovens Dagblad meldt in navolging van Bild dat er één voorwaarde aan een definitieve transfer hing. Om de koopoptie te activeren moest Max in zes officiële duels in actie komen voor Frankfurt en dat is inmiddels gebeurd.

PSV houdt twee miljoen euro over aan de deal. Max maakte afgelopen winter de overstap naar zijn thuisland en stond in alle wedstrijden die Frankfurt na zijn komst speelde in de basis. Tot een doelpunt of assist kwam de aanvallend ingestelde back nog niet. Max was bij PSV een grootverdiener en dus zijn de Eindhovenaren blij om zijn salaris te kunnen schrappen. Algemeen directeur Marcel Brands gaf begin februari al aan iets te willen doen aan het hoge salarishuis. "Als we op deze manier zouden doorgaan, zouden we te afhankelijk zijn van Champions League of die ene grote verkoop. En zelfs die grote verkoop zou al niet eens meer groot genoeg zijn", citeerde De Telegraaf uit de mond van Brands.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In januari was lange tijd niet duidelijk of PSV zijn verdediger wilde verkopen of verhuren. Uiteindelijk werd Max verhuurd met optie tot koop, die nu gelicht is. PSV schakelde razendsnel en haalde Patrick van Aanholt binnen, die op huurbasis overkwam van Galatasaray. Normaliter zou ook Mauro Júnior een serieuze kandidaat voor de linksbackpositie zijn. De Braziliaan miste echter een groot gedeelte van de eerste seizoenshelft wegens een blessure, was een aantal wedstrijden geschorst en liep vrijdag een ogenschijnlijk zware knieblessure op.

Max kwam in 2020 over van FC Augsburg, waar hij naam maakte als opkomende back. Daar kwam hij tot 156 wedstrijden, waarin hij goed was voor vijftien doelpunten en 29 assists. Max droeg 117 keer het shirt van PSV. Voor de Eindhovenaren was hij goed voor acht doelpunten en twintig assists. De Duitser was met name in zijn beginperiode een belangrijke kracht voor PSV, maar kende ook mindere periodes en was daardoor niet altijd onomstreden in het Philips Stadion.