Ünüvar verliest zelfbeheersing en strooit extra zout in wonden van Trabzonspor

Zaterdag, 4 maart 2023 om 17:07 • Tom Rofekamp

Naci Ünüvar heeft zaterdag een zeer pijnlijke middag beleefd. De negentienjarige aanvaller was met Trabzonspor al op weg naar een 1-2 nederlaag tegen hekkensluiter Ümraniyespor, en werd in extremis ook nog eens met rood van het veld gestuurd. Dat had Ünüvar compleet aan zichzelf te wijten: nadat hij een gele kaart had gekregen vanwege een overtreding, ging hij zijn boekje te buiten tegen de grensrechter.

Het thuis al sinds 8 maart 2021 ongeslagen Trabzonspor kwam begin tweede helft op achterstand door toedoen van Jesse Sekidika. Een klein kwartier later verdubbelde Umut Nayir de marge. Yusuf Yazici deed vijf minuten voor tijd nog iets terug, maar kon niet voorkomen dat er een einde kwam aan de zo fraaie reeks. Ünüvar zou het laatste fluitsignaal niet meer meemaken, nadat hij na het onderbreken van een vijandige aanval niet alleen geel, maar ook direct de rode kaart gepresenteerd kreeg.

?? Ajax's player Naci Ünüvar, who played for #Trabzonspor, was crazy! He saw a red card after his objections. pic.twitter.com/PZolhxH2OW — ' Burak | Dutch League #Eredivisie ???????? (@DutchLeagues) March 4, 2023

De Zaandammer sprintte direct nadat hij geel kreeg woest naar de grensrechter, waarop de eerste arbiter hem van het veld stuurde. Ünüvar stond zo circa 64 minuten op het veld: in minuut 34 was hij komen opdraven vanwege een blessure bij Trézéguet. Het betekende het zevende competitieduel voor Ünüvar, waarvan hij er slechts één vanaf het eerste fluitsignaal meemaakte.

Ünüvars verhuur aan Trabzonspor is zo nog geen onverdeeld succes gebleken. Begin deze maand maakte hij wel zijn eerste competitiegoal, waar hij eerder in de beker ook al tweemaal trefzeker was. Ünüvar is een van de twee buitenspelers die dit seizoen door Ajax verhuurd wordt: ook Mohamed Daramy komt op tijdelijke basis voor FC Kopenhagen uit. Bij Trabzonspor stond overigens ook ex-Ajacied Stefano Denswil 76 minuten op het veld.