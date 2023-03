Manchester City legt druk weer bij Arsenal na vrij zorgeloze middag

Zaterdag, 4 maart 2023 om 15:23

Manchester City heeft zaterdagmiddag de druk weer bij Arsenal gelegd in de strijd om de landstitel. De ploeg van Josep Guardiola rekende in eigen huis vrij eenvoudig af met Newcastle United: 2-0. Phil Foden en Bernardo Silva waren de doelpuntenmakers bij the Citizens, die de afstand op koploper Arsenal met de overwinning verkleinen naar twee punten. The Gunners spelen zaterdagmiddag thuis tegen AFC Bournemouth en moeten dus winnen om de voorsprong van vijf punten te behouden.

City rekende afgelopen dinsdagavond af met Bristol City (0-3) in de FA Cup en Guardiola wijzigde zijn elftal op zes plekken vergeleken met dat duel. Ederson keerde terug onder de lat, terwijl ook Erling Braut Haaland, Jack Grealish, Ilkay Gündogan, Rodri en Kyle Walker weer aan de aftrap mochten verschijnen. Nathan Aké behield zijn basisplaats. Aan de kant van Newcastle keerde onder anderen Nick Pope terug nadat de doelman de EFL Cup-finale tegen Manchester United (2-0 verlies) aan zich voorbij moest laten gaan wegens een schorsing. Sven Botman, die dit seizoen een uitstekende indruk maakt bij the Magpies, begon ook aan de aftrap in het Etihad Stadium.

De thuisploeg begon goed aan het duel en kwam na nog geen minuut spelen al bijna op voorsprong. Grealish gaf vanaf de linkerflank uitstekend voor op Gündogan, maar zag de Duitser over het doel koppen. Slechts veertien minuten later maakte City wél de openingstreffer na een goede individuele actie van Foden. De jeugdexponent van the Citizens werd op de rechterflank aangespeeld door Rodri, trok naar binnen toe en werkte na een knappe rush via het been van Botman in de korte hoek binnen: 1-0. De Engelsman werd door dat doelpunt de jongste speler van City die bij vijftig competitiedoelpunten betrokken is (33 goals en zeventien assists).

De ploeg van Guardiola kwam via een kopbal van Haaland nog dicht bij de tweede treffer. Even daarna was het Callum Wilson die de grootste kans van Newcastle in de eerste helft om zeep hielp. Kieran Trippier kopte terug richting de spits in het zestienmetergebied, maar zag dat Wilson zijn voet niet goed tegen de bal kon krijgen. City kon vervolgens uitverdedigen en de stand daardoor op 1-0 houden. De bezoekers kwamen na rust wat meer in de buurt van het doel van Ederson. Toch gooiden the Citizens de wedstrijd ruim twintig minuten voor tijd in het slot via Silva, die nog geen twee minuten vóór die treffer als invaller binnen de lijnen was gekomen.

Trippier legde de bal zeer slordig in de voeten van Aké, waarna Grealish zijn weg naar het doel inzette. De bal kwam na een tackle van dezelfde Trippier bij toeval in de voeten van Haaland terecht, die in één keer afgaf op Silva. De middenvelder nam aan en punterde de bal vervolgens snoeihard achter Pope in het doel: 2-0. Het tempo nam in de slotfase van het duel wat af, waardoor de thuisploeg niet meer in grote problemen kwam. City kan zich nu gaan voorbereiden op het uitduel met Crystal Palace van volgend weekend. Een paar dagen later staat de return in de Champions League tegen RB Leipzig op het programma.