Argentinië is onverslaanbaar sinds bijzonder ritueel van Lisandro Martínez

Zaterdag, 4 maart 2023 om 15:17 • Tom Rofekamp

Lisandro Martínez hield er tijdens het WK een opmerkelijk ritueel op na, zo heeft Cristian Romero onthuld. Volgens zijn landgenoot wijdde de ex-Ajacied de kleedkamer in steeds met bosjes geurend hout, sinds Argentinië het openingsduel verloor. "Licha dacht dat hij de energie in de kleedkamer kon veranderen. Hij is echt heel erg bijgelovig", aldus Romero tegenover TyC Sports.

Argentinië ging het WK dramatisch van start door met 1-2 van Saudi-Arabië te verliezen. Romero, die in de basis stond en na 59 minuten naar de kant gehaald werd, werd getroost door Martínez. "Ik voelde me slecht en hij vertelde me: 'Je moet je energie veranderen'. Hij had een hoop palo santo (kleine stukjes hout die ruiken naar dennen en citroen, red.) gekocht. Nahuel Molina, Licha en ik staken die sindsdien elke keer voor de wedstrijd aan om de energie te veranderen", vertelt Romero.

"Licha gelooft in alles. Hij is erg bijgelovig", besluit de stopper van Tottenham Hotspur. Argentinië verloor sinds het openingsduel niet één keer meer en sloot het WK af als wereldkampioen. Martínez bleef in tegenstelling tot Romero de hele wedstrijd op de bank tijdens de finale; wel kwam hij 112 minuten in actie in de kwartfinale tegen Nederland. Daarin waren de Argentijnen na strafschoppen te sterk (2-2, 5-6 n.s.).

Het is onbekend of Martínez het ritueel in stand heeft gehouden bij Manchester United. De Slager van Amsterdam heeft zich tot sterkhouder ontwikkeld in Engeland en zag zijn ploeg sinds het WK nog maar één keer verliezen (tegen Arsenal, 3-2). Afgelopen weekend won hij zijn eerste prijs met the Red Devils. Martinez en Manchester United zetten het Newcastle United van Sven Botman met 3-1 opzij in de finale van de EFL Cup.