Guardiola voorspelt nieuwe manager bij City: ‘Vroeg of laat gaat hij het worden’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 13:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:22

Josep Guardiola ‘voelt’ dat Vincent Kompany op termijn de manager van Manchester City gaat worden. De Spaanse oefenmeester van the Citizens rekende dinsdagavond vrij eenvoudig af met Bristol City (0-3) in de FA Cup, waarna de loting bepaalde dat Burnley de tegenstander is in het Etihad Stadium in de kwartfinale. Kompany is de manager bij de koploper van de Championship en gaat dus terugkeren in het stadion waar hij uitgroeide tot clubicoon.

Guardiola treft zaterdagmiddag Newcastle United in eigen huis. Voorafgaand aan het duel met de nummer vijf van de Premier League was de Spanjaard lovend over Kompany, met wie hij drie jaar lang samenwerkte tijdens diens spelerscarrière. De Belgische oud-verdediger vertrok in de zomer van 2019 transfervrij naar Anderlecht, alvorens hij een seizoen later een punt achter zijn loopbaan zette. Na twee seizoenen als trainer bij Anderlecht tekende Kompany vorig jaar zomer een contract bij Burnley in de Championship.

The Clarets staan met één wedstrijd meer gespeeld dan nummer twee Sheffield United op twaalf punten voorsprong. Promotie naar de Premier League lijkt dan ook zo goed als zeker. “Ik ben onder de indruk van Burnley”, zegt Guardiola. “Ze zijn dicht bij promotie. Ik ben ontzettend blij voor Kompany. Ik denk dat wij allemaal blij zijn als hij hier voor even terugkeert”, doelt de manager op het FA Cup-duel. “Hij zal hier vroeg of laat de trainer worden. Ik weet niet precies wanneer, maar ik voel het gewoon. Hij kent deze club als geen ander. Het staat in de sterren geschreven. Ik heb hem niet gesproken, maar hij kent de club.”

Kompany kwam in de zomer van 2008 voor 8,5 miljoen euro over van Hamburger SV en die transfer wordt door velen gezien als de start van het succesvolle tijdperk van City. De Belg groeide in de daaropvolgende jaren uit tot sterkhouder en aanvoerder van the Citizens en pakte prijs na prijs. Kompany won vier landstitels, vier keer de EFL Cup, twee keer de FA Cup en twee keer de Community Shield. De 89-voudig international van België kwam 360 keer uit voor City, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en elf keer als aangever fungeerde. Kompany werd daarnaast begin vorig jaar opgenomen in de prestigieuze Hall of Fame van de Premier League.