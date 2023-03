Sneijder sprak Van Dijk niet op FIFA-gala in Parijs en komt met verwijt

Zaterdag, 4 maart 2023 om 11:15 • Wessel Antes

Wesley Sneijder vindt dat Virgil van Dijk niet goed tegen kritiek kan. De recordinternational van het Nederlands elftal zag de verdediger van Liverpool afgelopen maandag in Parijs op het FIFA-gala, maar het duo sprak elkaar niet. Sneijder zegt in Veronica Offside dat hij denkt dat dat komt door de kritiek die hij eerder dit seizoen leverde op Van Dijk. “Hij kan niet echt tegen kritiek hè? Dus we moeten een beetje rustig aan doen”, zei de analist vrijdagavond.

Van Dijk mocht maandag tijdens de FIFA-awards het podium betreden vanwege zijn uitverkiezing in het Elftal van het Jaar van de wereldvoetbalbond. Sneijder was ook aanwezig in Parijs, maar sprak Van Dijk niet gedurende het gala. “Virgil was erbij. Die zag ik op een afstandje. Volgens mij was hij niet blij, ik was een beetje kritisch over hem. Hij kwam niet naar me toe. Ach ja, lekker belangrijk.”

Presentator Wilfred Genee merkt op dat Van Dijk zich tijdens het WK ook niet kon vinden in de kritiek van Marco van Basten op zijn spel. “Hij kan niet echt tegen kritiek hè? Dus we moeten een beetje rustig aan doen”, zegt Sneijder met een knipoog. De aanwezige Jan Boskamp lijkt dat onzin te vinden. “Hij speelde toch gewoon niet goed de laatste twee à drie maanden? Ook tijdens het WK vond ik hem niet goed spelen. Dat mag je toch gewoon zeggen dan?” Sneijder haakt in. “Blijkbaar niet, dus dat zeggen we niet meer.”

Genee zegt dat Sneijder zelf ook niet goed tegen kritiek kon tijdens zijn spelerscarrière. “Wat? Op mijn spel? Er was weinig kritiek op mijn spel”, grapt Sneijder. “Nee maar kritiek op het spel moet toch kunnen? Ik had meer moeite met de dingen naast het voetbal. Dingen die gesuggereerd werden. Dat vond ik niet leuk, maar als voetballer… Virgil weet toch zelf ook wel dat hij in een mindere periode zit?” Inmiddels heeft Van Dijk zijn vorm weer enigszins teruggevonden. Woensdag was hij trefzeker tijdens de 2-0 zege van Liverpool op Wolverhampton Wanderers.