Van Hanegem niet overtuigd: ‘Zou hem niet eens voor vier miljoen kopen’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 09:37 • Wessel Antes • Laatste update: 09:39

Willem van Hanegem is niet onder de indruk van Feyenoorder Sebastian Szymanski. Het clubicoon is van mening dat de Rotterdammers de afkoopsom, naar verluidt zo’n tien miljoen euro, voor de 23-jarige Pool niet moeten aftikken bij Dynamo Moskou. Szymanski is volgens Van Hanegem geen bijzondere speler. “Ik zou hem nog niet eens voor vier miljoen kopen.”

Volgens Van Hanegem speelt Feyenoord dit seizoen minder goed voetbal dan vorig jaar. Met name de pressie van het elftal van Slot vindt hij beduidend minder, al is dat wel vreemd zo zegt de Kromme. “Hij heeft spelers gekocht die passen bij de manier van spelen. Hij had Szymanski en Danilo die elke keer vol druk moesten zetten, waardoor je eigenlijk met anderhalve spits speelde.”

Van Szymanski, die door velen wordt gezien als een sleutelspeler bij Feyenoord, is Van Hanegem niet onder de indruk. “Ik vind Szymanski geen bijzondere speler, ik zou hem nog niet eens voor 4 miljoen kopen. Hij maakte een paar mooie goals in het begin, maar daarna was het niet bijzonder meer.” De linkspoot miste de afgelopen wedstrijden, maar keert zaterdagavond tegen FC Groningen terug in de wedstrijdselectie van Slot. Volgens Transfermarkt is Szymanski momenteel veertien miljoen euro waard.

Szymanski speelde tot dusver 24 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en vijf assists. Sinds zijn komst in juli heeft de Pool een belangrijke rol onder Slot. Van Mats Wieffer, die na het WK zijn absolute doorbraak beleeft en inmiddels zelfs in de voorselectie van het Nederlands elftal zit, is Van Hanegem wel gecharmeerd. “Een blinde kon zien dat het bij Excelsior al een goede speler was. Ik zou hem altijd kiezen. Hij heeft bijna alles wat je nodig hebt op het middenveld.”