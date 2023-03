Sneijder doet openbaring over afzwaaiende Luuk de Jong: ‘Vreemd hè?’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 09:17 • Wessel Antes

Wesley Sneijder vindt het vreemd dat Luuk de Jong vaak niet kwam opdagen tijdens oefeninterlands van het Nederlands elftal. Dat vertelde de ex-middenvelder vrijdagavond te gast in Veronica Offside. Sneijder zegt dat de PSV’er vaak ‘geblesseerd’ was wanneer Oranje een oefeninterland moest spelen, om vervolgens een weekend later in clubverband wel in actie te komen.

De aanwezige Andy van der Meijde was niet heel erg verrast door het besluit van De Jong om af te zwaaien bij Oranje. “Nou ja, hij heeft niet zo veel interlands gespeeld toch? 39 las ik. Al zei Koeman wel weer dat hij verbaasd was…” Sneijder haakt vervolgens in op het ‘lage’ aantal interlands van De Jong. “Luuk zat al heel lang bij Oranje, ook in de periode dat ik er nog zat. Maar op een of andere manier, als we dan een oefeninterland hadden, dan was Luuk altijd geblesseerd”, aldus de recordinternational van het Nederlands elftal.

Sneijder zegt vervolgens dat hij dat altijd opvallend vond. “Hij kwam gewoon niet. Waarom weet ik niet. Helemaal in de fase dat Danny Blind bondscoach was, toen kwam hij helemaal niet. Elke keer was hij dan bij het Nederlands elftal geblesseerd, en in het weekend daarop speelde hij weer bij zijn club. Vreemd hè?” Presentator Wilfred Genee trekt zijn conclusie. “Nou ja, hij is er klaar mee. Dat is dan duidelijk.”

Vrijdag maakte de 32-jarige spits via social media bekend dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor het Nederlands elftal. “Het was altijd een eer voor mij om deel uit te maken van het Nederlands elftal. Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV”, gaf De Jong uitleg bij zijn beslissing. De rechtspoot debuteerde in februari 2011 en was in 39 interlands goed voor acht doelpunten.