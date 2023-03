Van Bommel junior treedt in voetsporen vader met uitverkiezing: ‘Een hele eer’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 08:10 • Wessel Antes • Laatste update: 08:13

Ruben van Bommel maakt voor het eerst deel uit van een voorselectie van een Nederlands jeugdelftal. De achttienjarige linksbuiten van MVV Maastricht is door KNVB-coach Martijn Reuser gekozen in de voorlopige selectie voor de oefeninterland met de leeftijdsgenoten van Frankrijk op 25 maart. Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou sprak na afloop van de verloren Limburgse derby tegen VVV-Venlo (0-1) met Van Bommel. Ook ging hij in gesprek met Soulyman Allouch, die deze winter besloot om AZ te verlaten.

Van Bommel is blij dat hij voor het eerst bij een voorselectie zit, al mist hij daardoor wel een wedstrijd van MVV. “Het voelt goed, maar ik zag wel dat de wedstrijd een dag voor onze wedstrijd tegen Willem II uit is. Dat vind ik wel vervelend! Het is wel leuk om opgeroepen te worden.” Van Bommel weet goed wat hij wil brengen tijdens de oefeninterland. “Wat ik altijd doe. Acties maken, snelheid, teamgenoten bedienen en zelf scoren natuurlijk!” Vader Mark, die momenteel als hoofdtrainer aan het roer staat bij Royal Antwerp, speelde in zijn carrière 79 interlands voor Oranje.

Allouch

Hoewel de 21-jarige Soulyman Allouch in de jeugdelftallen van AZ en Oranje te boek stond als een groot talent, brak hij in Alkmaar nooit door in de hoofdmacht. In januari besloot hij AZ te verlaten voor een nieuw hoofdstuk van zijn carrière bij VVV-Venlo. De linksbuiten legt zijn keuze uit. “Ik zag zelf dat AZ niet echt meer perspectief in me zag om het eerste te halen. Dit was een betere stap voor mij en ik ging gewoon achter mijn gevoel aan.” Vrijdagavond gaf Allouch zijn eerste assist in dienst van de Venlonaren. De rechtspoot bediende Martijn Berden bij het enige doelpunt van de wedstrijd.