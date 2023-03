‘Te vroeg weggegaan bij Ajax? Oeh, ik zou het nu eerlijk gezegd anders doen’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 02:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 03:02

Justin Kluivert is inmiddels bijna vijf jaar weg uit Nederland. De 23-jarige vleugelspits van Valencia, die gehuurd wordt van AS Roma, blikt in Voetbal Café op Ziggo Sport in alle eerlijkheid terug op zijn afscheid bij Ajax. "Achteraf, als je nu kijkt, zou je wel kunnen denken dat ik te vroeg ben weggegaan. Waar zou ik nu zijn als ik bij Ajax was gebleven? Nog één jaar, of twee. Wie weet", aldus Kluivert.

Kluivert vertrok achteraf op een curieus moment uit Amsterdam. Ajax ging in de zomer van 2018 akkoord met een bod van achttien euro, afkomstig van AS Roma. In het seizoen dat daarop volgde behaalde de ploeg van Erik ten Hag de halve finale van de Champions League. Kluivert beseft dat. "Misschien was ik dat jaar dat het heel goed ging in de Champions League op de bank beland, of juist niet. Misschien was ik juist meegegaan. Dat is moeilijk om te zeggen."

Komt er geen terugkeer van Justin Kluivert bij AS Roma? ?? 'Ik denk dat AS Roma een gesloten boek is' ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/RrepfGx0ZT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2023

Had Kluivert niet moeten blijven, vraagt presentator Bas van Veenendaal. "Dat is een goede vraag, een hele goede vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat ik het nu anders zou hebben gedaan. Maar in het leven maak je nu eenmaal keuzes en daar moet je ook achter staan. Dus daar sta ik ook achter. Ik wil alles geven. Ik weet dat er nog veel meer inzit. Soms kan ik me voor mijn hoofd slaan, maar dat hoort er ook bij, maar we geven nooit op."

Kluivert staat nog altijd onder contract bij Roma, dat hem na een zware blessure achtereenvolgens uitleende aan RB Leipzig, OGC Nice en nu Valencia. In de sinaasappelstad in Spanje presteert Kluivert naar behoren. Toch kreeg de vleugelspits vrijdag te horen dat hij niet in beeld is bij Oranje, want Ronald Koeman gaf hem geen plek in de 37-koppige voorselectie. "Steeds als ik de selectie zie dan kan ik me wel op mijn hoofd slaan, dan denk ik: Justin, kom op man, daar moet je ook gewoon bij zitten", geeft de aanvaller ruiterlijk toe.

Kluivert weet dat hij in het nadeel is ten opzichte van een aantal concurrenten. "Dat is wel met buitenland: je kan leuk spelen, wat ik regelmatig doe, maar als je niet veel assists of goals produceert... Mensen kijken gewoon niet zoveel in Nederland. Nederlands voetbal kijkt iedereen, in het buitenland moet je gewoon presteren."