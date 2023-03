Slachtoffer noemt Promes egoïstisch: ‘Jij laat zelfs je ouders voor je liegen!’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 23:58 • Laatste update: 00:02

Quincy Promes was vrijdagmiddag niet aanwezig, toch kreeg de aanvaller van Spartak Moskou ervan langs in de rechtszaal. Het slachtoffer van de steekpartij haalde bij monde van zijn zus genadeloos uit naar Promes, die zijn neef bij een bedrijfsfeest in Abcoude in juli 2020 met een mes in de knie zou hebben gestoken. "Jij hebt letterlijk en figuurlijk schijt aan de hele familie en denkt alleen aan je eigen 'hachie'", zo zei Shanice Esajas, die de woorden uitsprak die haar broer op had geschreven.

Het slachtoffer van de steekpartij kon op die manier gebruikmaken van zijn spreekrecht in de rechtszaal. "Ik was serieus trots op jou", luidde het begin van de verklaring. "Hier staat-ie dan: de geldwolf. De leugenaar. De dief. De jaloerse en misgunnende neef." Promes beschuldigde zijn neef van het stelen van geld. "Ik heb zoveel op het internet gelezen waardoor ik aan mezelf begon te twijfelen. En dat terwijl ik toch echt zeker ben ontsnapt aan de dood." Volgens het slachtoffer denkt Promes alleen aan zichzelf. "Het is zelfs zo erg dat jij je eigen ouders voor je laat liegen en mensen voor je karretje spant om buiten schot te blijven."

Promes stond vrijdag in Amsterdam terecht voor het neersteken van zijn neef. Promes hoorde een celstraf van 'slechts' twee jaar tegen zich eisen. Hoewel Promes volgens het OM wel degelijk kenbaar maakte tijdens en na de steekpartij dat hij zijn neef wilde vermoorden: "Waarom spring je voor die neef van je?", zei Promes in een getapt telefoongesprek op de avond na de steekpartij tegen zijn vader. "Je hebt zijn leven gered. Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?"

Ondanks de getapte gesprekken is er volgens justitie onvoldoende reden om aan te nemen dat dat gemeend was. Ook nam Promes naar oordeel van het OM niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been raakte. Het slachtoffer scheurde daarbij zijn patellapees en moest maandenlang revalideren. Eind 2021 besloot het OM de voetballer te vervolgen voor poging tot doodslag en/of poging tot moord op zijn neef, maar vrijdag werd dat in de rechtszaal afgezwakt tot zware mishandeling.