Geschorste Schmidt ziet Benfica dankzij Gonçalo Ramos op titelkoers blijven

Zaterdag, 4 maart 2023 om 00:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 01:15

Benfica heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de strijd om het Portugese kampioenschap. De ploeg van trainer Roger Schmidt, die zelf geschorst was, won met 2-0 van Familicao door twee doelpunten van Gonçalo Ramos. Door de zege staat Benfica na 23 wedstrijden op 62 punten; dat zijn elf punten meer dan nummer twee FC Porto, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Bijzonderheden:

Schmidt kreeg na afloop van de met 0-2 gewonnen wedstrijd bij Vizela nog een rode kaart. De coach van Benfica gooide een plastic flesje water, dat Vizela-fans naar de bezoekende bank hadden geworpen, terug het publiek in en was vrijdag geschorst. Benfica, met voormalig Eredivisionisten Fredrik Aursnes en David Neres in de basis, domineerde in de eerste helft en kwam na 36 minuten spelen op voorsprong via Gonçalo Ramos. Nicolás Otamendi gaf een lange bal van achteruit, Álex Grimaldo kreeg de bal in twee instanties laag voor het doel en de Portugese spits tikte de bal binnen: 1-0. Pistola vierde dat op kenmerkende wijze en kon dat in blessuretijd herhalen. Ramos kon van dichtbij eenvoudig intikken, nadat een afstandsschot van Alejandro Grimaldo half gekeerd werd.

Wedstrijdverloop:

36’ 1-0 Gonçalo Ramos (assist: Álex Grimaldo)

90+3’ 2-0 Gonçalo Ramos