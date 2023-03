Dortmund en Reus evenaren records en veroveren koppositie in Bundesliga

Vrijdag, 3 maart 2023 om 22:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:49

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond de koppositie in de Bundesliga veroverd. De ploeg van trainer Edin Terzic won de topper tegen RB Leipzig in eigen huis met 2-1. Marco Reus en Emre Can scoorden namens die Borussen, waarna Emil Forsberg nog iets terugdeed. Dortmund heeft nu drie punten meer dan nummer twee Bayern München, dat zaterdag nog in actie komt. Leipzig staat voorlopig vierde.

De thuisploeg, waar Donyell Malen vanwege een blessure ontbrak, leek na dertien minuten op voorsprong te komen via Julian Brandt. De Duitse middenvelder kwam oog in oog te staan met Janis Blaswich en passeerde de keeper, maar de treffer werd afgekeurd omdat Brandt hands had gemaakt. Na ruim twintig minuten scoorde Dortmund opnieuw en deze keer telde de treffer wél: Reus werd in het strafschopgebied aangetikt door de uitkomende Blaswich, de bal ging op de stip en Reus schoot raak. Het was voor de Duitse vleugelspeler zijn 159ste doelpunt voor Dortmund; een evenaring van het clubrecord van Michael Zorc. Tien minuten voor tijd was Marcel Halstenberg met een volley dicht bij de 1-1, maar hij zag zijn inzet over het doel gaan. Can schoot enkele minuten later een afvallende bal binnen: 2-0.

Na de rust was de eerste kans voor Leipzig. Na een combinatie tussen Benjamin Henrichs en André Silva schoot laatstgenoemde maar net naast. Blaswich kon halverwege de tweede helft met een mooie redding voorkomen dat Dortmund er via Reus 3-0 van maakte, waarna Dortmund-goalie Alexander Meyer met goed uitkomen en een goede redding aan de overkant de aansluitingstreffer voorkwam. Ruim een kwartier voor tijd viel die 2-1 alsnog, toen Forsberg een lage voorzet van David Raum binnengleed. In de slotfase was Leipzig dreigend, en Timo Werner was het dichtst bij de 2-2. Zijn inzet in de blessuretijd werd echter van de lijn gehaald door Nico Schlotterbeck. Mede daardoor boekte kersverse koploper Dortmund de achtste competitiezege op rij, een evenaring van het clubrecord binnen één seizoen.