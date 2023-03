Lazio is allereerste in Serie A die wint bij Napoli: AZ is gewaarschuwd

Vrijdag, 3 maart 2023 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Lazio heeft vrijdagavond voor een stunt gezorgd in Italië door uit bij Napoli te winnen. De Romeinen namen drie punten mee dankzij een weergaloos afstandsschot van Matias Vecino: 0-1. Napoli had in het hele seizoen pas één keer verloren in de Serie A, maar nog niet in het eigen Stadio Diego Armando Maradona. Lazio stijgt naar de tweede plek, weliswaar op zeventien punten achterstand van Napoli, en geeft en passant een gigantische waarschuwing af aan AZ. De Alkmaarders, die zelf wonnen van Vitesse (0-1), gaan dinsdag in de Conference League op bezoek bij Lazio.

Het eerste grote gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Vecino. De middenvelder van Lazio zette zijn hoofd tegen een voorzet, maar moest toezien hoe zijn poging onschadelijk werd gemaakt. Napoli kreeg flink tegenstand van de bezoekers, die via Sergej Milinkovic-Savic wederom dicht bij de 0-1 kwamen. De Serviër zag zijn schot echter geblokt worden. Napoli werd door het solide spelende Lazio gedwongen tot afstandsschoten. Onder meer Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa en Stanislav Lobotka zagen hun pogingen over en naast gaan. Een zeer ongebruikelijke eerste helft voor Napoli, dat dit seizoen vrijwel alles in de Serie A weet te winnen.

????????????, die zit! ? Lazio is de ploeg die op voorsprong komt in Napels! ?? Een fantastisch schot van de Uruguayaan Vecino verslaat doelman Meret ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliLazio pic.twitter.com/NECrKjzot9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2023

Ook na rust hadden de gastheren het moeilijk. Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia stuitten op de Romeinse verdediging. Laatstgenoemde probeerde het met een klein half uur te gaan met een dribbel, maar ook de Georgische technicus had het ongebruikelijk lastig. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Een fantastisch afstandsschot van Vecino bleek onhoudbaar voor Alex Meret: 0-1.

Napoli moest in de achtervolging en dat leidde minuten later tot een gevaarlijke voorzet van Hirving Lozano, die zag dat er niets gedaan kon worden met zijn pass. De voormalig PSV'er werd daarna vervangen door Matteo Politano. Elf minuten voor tijd dwong Napoli een enorme kans af voor Osimhen, die de bal op de lat kopte. Milinkovic-Savic raakte in blessuretijd aan de overzijde eveneens het aluminium, in zijn geval uit een vrije trap.