Kwetsbaar FC Utrecht krijgt volgende klap te verwerken na late goal Noslin

Vrijdag, 3 maart 2023 om 21:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:11

FC Utrecht is vrijdagavond op pijnlijke wijze onderuitgegaan tegen Fortuna Sittard. Beide ploegen vonden het net na rust: 1-2. Anastasios Douvikas zette de thuisploeg op voorsprong, waarna een fout van Victor Jensen de gelijkmaker van Kristijan Bistrovic inleidde. Vlak voor tijd knalde Tijjani Noslin Fortuna naar de overwinning. Zakaria Labyad maakte bij Utrecht zijn rentree in de basis. Door de nederlaag laat Utrecht na om de zesde plaats over te nemen van Sparta Rotterdam, terwijl Fortuna klimt naar de elfde plaats.

Utrecht blameerde zich midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen Spakenburg (1-4) en had dus wat recht te zetten voor eigen publiek. Ten opzichte van het duel met de club uit de Tweede Divisie voerde trainer Michael Silberbauer drie wijzigingen door. Op linksback nam Mark van der Maarel de plek van Hidde ter Avest in, terwijl rechtsbuiten Victor Jensen naar de bank verhuisde ten faveure van Naoki Maeda. Labyad maakte in de wedstrijd tegen Spakenburg zijn rentree, maar mocht tegen Fortuna starten. Ook bij Fortuna waren de nodige wijzigingen waar te nemen. Ten opzichte van het duel met Feyenoord (2-4 nederlaag) stonden Noslin, Úmaro Embalo, Arianit Ferati, Ximo Navarro en Rémy Vita niet in de basiself. Dat bood kansen voor Iñigo Córdoba, Thomas Buitink, Bistrovic, George Cox en Ivo Pinto.

Maeda zorgde voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd. De Japanner dribbelde de zestien in, maar moest toezien hoe Fortuna-doelman Ivor Pandur op tijd zijn doel uitkwam. De grootste kans van het eerste bedrijf kwam op naam van Van der Maarel, die de bal per toeval via Pinto voor zijn voeten kreeg. De verdediger had moeten scoren, maar zag zijn wilde inzet over het doel belanden. Ook Sean Klaiber kreeg een goede mogelijkheid. De rechtsback schatte een splijtende pass van Jens Toornstra op waarde en haalde met links uit. Het ontbrak de poging echter aan kracht, waardoor Pandur uiteindelijk simpel kon keren. Vlak voor rust kreeg Buitink een goede mogelijkheid. De aanvaller werd bereikt door een fraaie diepe bal van achteruit, maar voordat hij de bal goed voor zijn voeten kreeg verijdelde Vasilios Barkas het Limburgse gevaar.

Utrecht begon aan de hand van Othmane Boussaid goed aan de tweede helft. De technicus had allereerst een fraai steekpassje in huis, waar net niets mee gedaan kon worden. Even later leidde zijn pass tot een grote kans voor Maeda, die zijn teen net niet tegen de bal kon zetten. Minuten na de wissel van de vermoeide Boussaid was het wel raak. Pandur keerde een kopbal van Mike van der Hoorn, maar kon niet voorkomen dat Douvikas uit de rebound raak schoot: 1-0. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong. Invaller Jensen bracht de bal zeer ongelukkig voor de voeten van Bistrovic, die Barkas kansloos liet: 1-1. Nadat Burak Yilmaz naliet om zijn ploeg op voorsprong te zetten, schoot Jensen minuten later over. Invaller Noslin werd vlak voor tijd de held van Fortuna. De aanvaller schoot na een inschattingsfout bij Utrecht keihard raak in de korte hoek: 1-2.