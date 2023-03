Kjell Scherpen gaat op dag van voorselectie gruwelijk in de fout tegen AZ

Vrijdag, 3 maart 2023 om 21:54 • Jeroen van Poppel

Kjell Scherpen heeft vrijdagavond een slechte beurt gemaakt. De keeper van Vitesse werd verrassend opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar ging vervolgens in de wedstrijd tegen AZ behoorlijk in de fout. Jesper Karlsson maakte dankzij weifelend ingrijpen van Scherpen met een afstandsschot het enige doelpunt: 0-1. AZ klimt over Ajax heen naar plek twee in de Eredivisie; Vitesse staat teleurstellend dertiende.

Jordy Clasie was in GelreDome geschorst en werd op het middenveld van AZ vervangen door Djordje Mihailovic. De 24-jarige Amerikaanse middenvelder werd in januari voor liefst zes miljoen euro overgenomen van Montréal en is daarmee een van de duurste aankopen ooit van AZ. Bij Vitesse stond hoofdsponsor eToro zijn plek op het shirt af aan Support Casper, de stichting van professor Casper van Eijck die zich inzet tegen alvleesklierkanker. Bij de Arnhemmers keerde Carlens Arcus terug van een schorsing, waardoor Ryan Flamingo op de bank begon.

Flamingo, die net als basisspeler Million Manhoef werd opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje, mocht al snel invallen, toen Nicolas Isimat-Mirin in de negentiende minuut geblesseerd afhaakte. Karlsson had het doel van Vitesse op dat moment al tweemaal onder vuur genomen en waagde in de 29ste minuut een nieuwe poging na een kort genomen hoekschop. Ditmaal had Scherpen geen antwoord op het schot, dat zeker houdbaar oogde: 0-1. Een fout in de opbouw van Alois Oroz leidde tot een enorme kans voor AZ-aanvaller Jens Odgaard, die net naast schoot.

Hoewel Vitesse vlak voor rust een wat sterkere periode kende, kwam het meeste gevaar van de Alkmaarders. Karlsson zag een voorzet kort na rust aan iedereen voorbijgaan, ook aan Scherpen, maar de bal eindigde rakelings voorlangs. In de 65ste minuut had Mihailovic de voorsprong van AZ moeten verdubbelen, maar de middenvelder raakte een-op-een met Scherpen de lat. Vitesse zette in de eindfase nog aan, maar kreeg geen grote kansen meer.