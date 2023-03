PEC Zwolle evenaart Ajax met grootste zege ooit in betaald voetbal: 13-0

Vrijdag, 3 maart 2023 om 21:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:03

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een historische zege geboekt op FC Den Bosch. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie won in eigen huis met liefst 13-0 van de Bosschenaren. Grote man aan de kant bij PEC was Apostolos Vellios, die al in de twaalfde minuut een hattrick te pakken had en uiteindelijk op vier treffers eindigde. De 13-0 zege van PEC is een evenaring van de grootste winst ooit in de Nederlandse profcompetities (na VVV-Venlo – Ajax 0-13) en de grootste overwinning ooit op het tweede niveau.

PEC kende een furieuze start, en dat was allemaal te danken aan Vellios. De Griekse spits had al binnen twaalf minuten drie keer gescoord, en dat was de snelste hattrick na de aftrap in de Keuken Kampioen Divisie sinds Opta deze statistieken bijhoudt (het seizoen 2008/09). De 1-0 en 3-0 maakte Vellios met een afstandsschot, de 2-0 was een intikker op aangeven van Davy van den Berg. Door afstandsschoten van Haris Medunjanin en Thomas van den Belt, een van richting veranderde poging van Younes Taha en een benutte rebound van Vellios stond het bij rust al 7-0.

Apostolos Vellios maakt binnen 1??2?? minuten een hattrick! ?? ?? 2’ ?? 4’ ?? 12’#PECDBO pic.twitter.com/EYp0MJuOCH — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2023

Na de rust ging de ploeg van trainer Dick Schreuder vrolijk door met scoren. De net ingevallen Lennart Thy zorgde in de 47ste minuut met een kopbal voor de 8-0 en na een klein uur spelen kon Thomas Beelen zomaar doorlopen en tekenen voor de 9-0. Thy zorgde er enkele minuten later met opnieuw een kopbal voor dat PEC de dubbele cijfers haalde: 10-0. Een kwartier voor tijd tekende diezelfde Duitser – met opnieuw een kopbal – voor de elfde Zwolse treffer, waarna Van den Belt (na steekbal Thy) en Van den Berg (schot onderkant lat) PEC de recordboeken inschoten.

Het regende vrijdagavond records bij PEC Zwolle. Naast de snelste hattrick vanaf de aftrap van Vellios was het ook de snelste 5-0 tussenstand sinds Opta het bijhoudt (2008/09). Het vorige record werd behaald tijdens Sparta Rotterdam - Almere City FC in 2010. Dat werd 12-1, maar de 5-0 stand werd 'pas' bereikt in de 32ste minuut. De 12-1 eindstand was tot aan vrijdag de grootste zege ooit in de Keuken Kampioen Divisie, een record verbroken werd door 13-0 overwinning van PEC tegen Den Bosch.

13 - @PECZwolle have equalled the biggest-ever win in a Dutch league game (tied with Ajax 13-0 VVV Venlo in the Eredivisie in 2020). Ruthless. pic.twitter.com/0uHGabDSJt — OptaJohan (@OptaJohan) March 3, 2023