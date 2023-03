Recordregen in KKD: snelste hattrick ooit na aftrap, 5-0 binnen 20 minuten

Vrijdag, 3 maart 2023 om 20:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

PEC Zwolle heeft de speelronde in de Keuken Kampioen Divisie op ongekende wijze afgetrapt. De koploper van de competitie stond vrijdagavond thuis tegen FC Den Bosch al na twintig minuten met liefst 5-0 voor. De eerste drie doelpunten kwamen op naam van Apostolos Vellios, die binnen 11 minuten en 22 seconden na de aftrap al een hattrick had verzameld. Daarna scoorden Haris Medunjanin en Younes Taha om het binnen twintig minuten 5-0 te maken. Vellios tekende in de 27ste minuut voor 6-0, Thomas van den Belt in de 31ste voor 7-0.

Apostolos Vellios maakt binnen 1??2?? minuten een hattrick! ?? ?? 2’ ?? 4’ ?? 12’#PECDBO pic.twitter.com/EYp0MJuOCH — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2023

Recordregen in Zwolle

Het regent vrijdagavond records bij PEC Zwolle. Vellios schreef in elk geval de snelste hattrick in de Eredivisie en/of Keuken Kampioen Divisie na aftrap op zijn naam sinds Opta deze statistieken bijhoudt (het seizoen 2008/09). Het was ook de snelste 5-0 tussenstand sinds Opta het bijhoudt. Het vorige record werd behaald tijdens Sparta Rotterdam - Almere City FC in 2010. Dat werd 12-1, maar de 5-0 stand werd 'pas' bereikt in de 32ste minuut. De 12-1 eindstand is nog altijd de grootste zege ooit in de Keuken Kampioen Divisie.

11:22 - After 11 minutes and 22 seconds, Apostolos Vellios scored the fastest hat-trick from kick-off in the @1e_Divisie since Opta collects data for this league (2008-09). Madhouse. pic.twitter.com/IxbD7GQCWf — OptaJohan (@OptaJohan) March 3, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 26 18 3 5 32 57 2 Heracles Almelo 26 17 3 6 41 54 3 Almere City FC 26 14 4 8 9 46 4 Willem II 26 12 7 7 14 43 5 VVV-Venlo 26 12 6 8 2 42 6 MVV Maastricht 26 12 5 9 4 41 7 Jong AZ 26 11 6 9 4 39 8 FC Eindhoven 26 11 6 9 -3 39 9 NAC Breda 26 11 4 11 -3 37 10 Telstar 26 9 9 8 -11 36 11 ADO Den Haag 26 9 8 9 -4 35 12 Roda JC Kerkrade 26 10 4 12 -2 34 13 De Graafschap 26 9 6 11 2 33 14 Jong PSV 26 8 8 10 -1 32 15 Helmond Sport 26 8 5 13 -18 29 16 Jong Ajax 26 6 10 10 -4 28 17 FC Den Bosch 26 8 3 15 -15 27 18 TOP Oss 26 8 3 15 -16 27 19 FC Dordrecht 26 7 5 14 -12 26 20 Jong FC Utrecht 26 5 5 16 -19 20