‘Man van tachtig miljoen’ verrast en verlengt contract met liefst vier jaar

Vrijdag, 3 maart 2023 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:54

Moisés Caicedo heeft zijn contract bij Brighton & Hove Albion verlengd tot medio 2027, zo melden the Seagulls op de officiële kanalen. Bovendien heeft de huidige nummer acht van de Premier League een optie om de verbintenis met nog eens een jaar te verlengen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano voegt toe dat de Ecuadoriaan een flinke salarisverhoging in het verschiet is gesteld.

Dat de 21-jarige middenvelder zijn contract heeft verlengd, mag een verrassing heten. Eind januari liet hij middels een statement op Instagram namelijk weten te willen vertrekken. Dat leek ook even te gebeuren, nadat Arsenal een bod van omgerekend zo'n tachtig miljoen euro uitbracht tegen het einde van de winterse transferperiode. Brighton bleef echter bij het standpunt dat hij niet te koop was. Ook Chelsea was nadrukkelijk geïnteresseerd, maar haakte uiteindelijk, net als stadsgenoot Arsenal, gedwongen af.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ?? ?? @FirstTouchGames // #BHAFC ???? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 3, 2023

Caicedo maakte in 2021 de overstap van Independiente del Valle naar Brighton. In zijn eerste seizoen werd hij verhuurd aan het Belgische Beerschot, waar hij veertien wedstrijden speelde. Caicedo werd echter eerder teruggeroepen naar Zuid-Engeland. Het vroeg stopzetten van het huurcontract had alles te maken met de blessure van Enock Mwepu en de Afrika Cup-deelname van Yves Bissouma. Toenmalig manager Graham Potter wilde meer opties hebben en liet Caicedo in april 2022 zijn Premier League-debuut maken tijdens de 1-2 zege bij Arsenal. Sindsdien was hij vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats.

Huidig Brighton-manager Roberto De Zerbi is in zijn nopjes met de contractverlenging van één van zijn sterspelers. "Dit is fantastisch nieuws voor de club, onze fans, voor mij en met name voor Moisés. Het zal ons sterker maken in de strijd om onze doelen te bereiken." Sinds het debuut van Caicedo draait het uitstekend bij Brighton. Van de 29 Premier League-wedstrijden die hij meedeed won de club er vijftien en gingen er slechts zeven verloren.