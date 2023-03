Niet in beeld bij Oranje, wel bij topclubs: ‘Ik wil niet beloven dat ik blijf’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 20:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:47

Bjorn Meijer sluit niet uit dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Club Brugge. De negentienjarige verdediger, die afgelopen zomer overkwam van FC Groningen, staat volgens transferexpert Fabrizio Romano in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Meijer laat tegenover Het Nieuwsblad desgevraagd weten niet te willen beloven dat hij volgend seizoen nog in Brugge te bewonderen is.

Meijer werd vorig jaar zomer voor zo’n zes miljoen euro overgenomen van Groningen en knokte zich vrijwel meteen in de basis in België. Het goede spel van de linksback viel ook andere clubs op, want vorige week meldde Romano op Twitter: “Bjorn Meijer, iemand om in de gaten te houden. Veel topclubs in Europa houden de Nederlandse linksback, die een topseizoen in België bij Club Brugge beleeft, in de gaten. Ik heb begrepen dat clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland geïnteresseerd zijn in een eventuele zomerse transfer.”

Bjorn Meijer, one to watch in the summer as many top clubs around Europe are tracking the Dutch left back born in 2003 who's having a top season in Belgium at Club Brugge. ?????? #transfers Understand clubs in England, Spain and Germany are interested in potential summer deal. pic.twitter.com/EKYqG5lzlT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2023

Op de vraag of Meijer ook volgend seizoen nog voor de huidige nummer vier van de Jupiler Pro League speelt, antwoordt hij in Het Nieuwsblad: “Dat kan je nooit zeggen, hè. Ik wil dat ook niet beloven, want belofte maakt schuld. Maar ik heb het hartstikke naar m’n zin. Vorig seizoen (bij Groningen, red.) moest ik me openstellen voor een transfer omdat ik voor een keuze stond: verlengen of vertrekken. Terwijl er nu helemaal niks moet. Komt er niets: prima. En komt er toch iets: zelfs dan betekent dat niet noodzakelijk dat ik weg ben.”

Meijer, die in mei 2021 zijn profdebuut maakte door namens FC Groningen in te vallen tegen PEC Zwolle, kwam dit seizoen al 34 keer in actie voor Club Brugge. Daarin was hij goed voor twee treffers en vijf assists. Eén van die twee doelpunten maakte hij afgelopen weekend tegen AA Gent (2-0 winst). Met Brugge is Meijer dit seizoen nog altijd actief in de Champions League: in de achtste finales neemt Blauw-Zwart het over twee wedstrijden op tegen Benfica. De eerste wedstrijd werd ruim twee weken geleden met 0-2 verloren. Ondanks zijn stormachtige ontwikkeling werd Meijer vrijdag niet opgenomen in de Oranje-voorselectie van Ronald Koeman.