Driessen ziet één optie bij finale Ajax-Feyenoord: ‘Geweldig voor alle partijen’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 19:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

Valentijn Driessen denkt dat een eventuele finale in de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en Feyenoord net als in 2010 gespeeld zal moeten worden over twee wedstrijden. De journalist van De Telegraaf ziet in de podcast Kick-off voor alle partijen louter voordelen. "De KNVB, Ajax en Feyenoord varen er financieel wel bij en sportief is het geweldig om mee te maken: iedereen winnaar", aldus Driessen.

Nu Ajax en Feyenoord samen met PSV en SV Spakenburg in de halve finale van het bekertoernooi staan moet de KNVB opnieuw serieus rekening houden met een eindstrijd tussen de Amsterdammers en de Rotterdammers. Sinds het in februari 2009 compleet uit de hand liep tussen de rivaliserende supportersgroepen bij een editie van Ajax - Feyenoord in de Eredivisie zijn er geen uitsupporters van de clubs meer aanwezig geweest bij de Klassieker.

Toen Ajax en Feyenoord in 2010 de finale van de beker haalden, werd besloten tot een dubbele confrontatie. De Amsterdammers spinden daar garen bij: het thuisduel werd met 2-0 gewonnen, waarna Ajax het in De Kuip afmaakte met een 1-4 zege. Feyenoord zal niet staan te springen om een nieuwe eindstrijd tegen de aartsrivaal opnieuw over twee duels af te werken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam lijkt echter geenszins van plan om Ajax-supporters toe te laten in De Kuip, indien de finale tegen Feyenoord gespeeld wordt. "Op het moment dat Aboutaleb dat niet toelaat, dan houdt het gewoon op", weet Driessen.

En dus is een dubbele finale dan volgens Driessen de enige optie. De journalist ziet ook voor Feyenoord voordelen in die situatie. "Je hebt twee geweldige wedstrijden en geweldige beelden na de wedstrijden. Je moet alleen nog ergens een datum moeten vinden. Dat moet in principe niet zo moeilijk zijn. De KNVB, Ajax en Feyenoord varen er financieel wel bij. Sportief is het geweldig om mee te maken. Er zijn geen of nauwelijks politiekosten. Dus: waarom niet? Laat dat alsjeblieft de finale zijn."

Mike Verweij voegt in de podcast toe dat hij denkt dat de KNVB er alles aan gelegen is om een finale tussen Ajax en Feyenoord te voorkomen. "De KNVB moet nu die warme en koude balletjes tevoorschijn halen", knipoogt de journalist. "Waarom? Het moet in de halve finale natuurlijk Feyenoord - Ajax of Ajax - Feyenoord worden. Of ik dat wil? Nee, maar dat wil de KNVB wel."