Speler van de Maand gaat verrassend naar Ajax: ‘Ik vond zelf Wieffer heel goed’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:55

Steven Berghuis is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand februari. De Ajacied is verkozen op basis van statistieken van Opta en stemmen. Berghuis troeft onder meer ploeggenoot Dusan Tadic af, die op veel vlakken betere statistieken kan overleggen. Het is de derde keer dat Berghuis de prijs wint en hij is daarmee recordhouder. De prijs voor Johan Cruijff Talent van de Maand gaat naar PSV'er Johan Bakayoko.

Ajax wist sinds de aanstelling van John Heitinga ieder Eredivisie-duel te winnen. Berghuis was in die wedstrijden goed voor twee doelpunten en twee assists. Verder gaf de middenvelder annex aanvaller in februari de meeste succesvolle passes in de final third van het veld (95), stond hij in de top drie van doelpogingen (23), creëerde hij elf kansen en scoorde hij hoog in het klassement van expected assists (2,0). Daarnaast werd Berghuis in de wedstrijd tegen SC Cambuur (0-5 winst) uitgeroepen tot KPN Man of the Match.

De uitverkiezing is op basis van de statistieken verrassend te noemen. Ploeggenoot Tadic was in februari bij meer doelpunten betrokken (zes om vier), terwijl de Serviër ook bij meer doelpogingen – zowel gecreëerde kansen als schoten – betrokken was dan Berghuis (24 om 23). Ook op het gebied van Expected Assists (2,0) scoorde Berghuis minder dan Tadic (2,1). De reden dat niet Tadic maar Berghuis de prijs grijpt, is het vele balverlies van eerstgenoemde. Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh kwam dicht in de buurt, maar voldeed niet aan de eis van minstens zestig procent van de speelminuten om in aanmerking te komen.

"Ben je een beetje verrast?", vraagt ESPN-verslaggever Hans Kraay junior aan Berghuis. "Er waren wel meer goede spelers deze maand", reageert hij. "Ik denk dat Dusan ook een goede maand had en belangrijk voor ons is geweest. Mats Wieffer doet het ook heel goed. Ik kan er zo tien opnoemen, maar het is gebaseerd op statistieken." De uitverkiezing lijkt bij Kraay voor wat verbazing te zorgen. "Mensen zeggen: de laatste wedstrijden was je niet fameus." Berghuis is het daar mee eens. "Bij Union Berlin heb ik het verschil niet kunnen maken, tegen Vitesse ging ik er in de rust uit. Daar speelde ik een slechte eerste helft. Dat hoort er helaas bij."