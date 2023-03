Uitverkiezing Scherpen valt niet lekker bij Sparta: ‘Hij zal redenen hebben’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 17:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:54

Bij Sparta Rotterdam is met verbazing en teleurstelling gereageerd op de voorselectie van het Nederlands elftal, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Vrijdag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn voorselectie bekend en op de lijst van uitgenodigden was de naam van Nick Olij niet terug te lezen. Kjell Scherpen is er wél bij en dat is op Het Kasteel niet bij iedereen goed gevallen.

Koeman koos ervoor om Jasper Cillessen (NEC) Mark Flekken (SC Freiburg), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Scherpen (Vitesse) en de nog geblesseerde Andries Noppert (sc Heerenveen) op te roepen. Met name de uitverkiezing van Scherpen viel niet bij iedereen even lekker op Het Kasteel. Olij heeft dit seizoen tienmaal de nul gehouden en doet het daarmee beter dan iedere andere Eredivisie-doelman. De Haarlemmer moest in totaal 22 keer de bal uit het net halen, net als Scherpen. Olij speelde echter 21 wedstrijden, ten opzichte van de vijftien wedstrijden die Scherpen onder de lat stond.

?? Zondag tijd voor clean sheet nr 11? pic.twitter.com/uytsTz0kSI — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) March 3, 2023

"Maar de bondscoach heeft andere keuzes gemaakt”, reageert Sparta-trainer Maurice Steijn tegenover het Algemeen Dagblad. "Een voorselectie van Nick had zeker gekund. Ik snap dat hij teleurgesteld is. Het had sowieso mooi geweest om een keeper van Sparta in de voorselectie terug te zien. Wie weet komt die kans er nog een keer. De bondscoach zal zo z’n redenen hebben om tot zijn keuzes te komen.” Het Algemeen Dagblad meldt dat de mogelijke uitverkiezing van Olij de gemoederen bezighield bij Sparta. Er was goede hoop op een uitverkiezing, mede door het blessureleed bij Justin Bijlow en de reserverol van Remko Pasveer.

Olij zorgde in januari voor een unicum, door als eerste Spartaan ooit de prijs voor Speler van de Maand binnen te slepen. Bovendien was hij pas de tweede doelman in de Eredivisie-historie die de prijs wist te veroveren, na Thorsten Kirschbaum van VVV-Venlo in februari 2020. "Het gaat als team heel goed en individueel eigenlijk ook wel", liet Olij na de uitreiking van de prijs weten bij ESPN.

Noppert

Of Noppert zich daadwerkelijk gaat voegen bij Oranje, is nog maar de vraag. De doelman, die op het WK in Qatar zijn debuut maakte, is nog altijd niet fit. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen weet dan ook niet of Noppert zich in Zeist gaat melden. "Verbaasd was ik niet, maar heel reëel... De kans is niet groot dat 'ie dat haalt", liet de oefenmeester vrijdag weten tegenover Omrop Fryslân. Oranje speelt aankomende interlandperiode zijn eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden. Op 24 maart is Frankrijk in Parijs de tegenstander, waarna drie dagen later in Rotterdam het duel met Gibraltar op het programma staat.