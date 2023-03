Stervoorhoede van PSG kan niet compleet opdraven tegen Bayern München

Vrijdag, 3 maart 2023 om 16:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:00

Paris Saint-Germain kan woensdag in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München niet beschikken over Neymar. Dat heeft trainer Christophe Galtier vrijdag bevestigd. De aanvaller van de Parijzenaren liep twee weken geleden een enkelblessure op tegen Lille OSC en is daar niet op tijd van hersteld. Een flinke aderlating voor PSG, dat in München een 0-1 nederlaag moet zien goed te maken om uitschakeling te voorkomen.

Het duel tegen Lille begon nog goed voor Neymar, die met een intikker in de zeventiende minuut tekende voor een 2-0 stand. Het ging drie minuten na rust echter gruwelijk mis voor de linksbuiten, die rond de middenlijn een stuitende bal probeerde door te passen. Lille-verdediger André Santos probeerde dat te voorkomen, maar tikte in plaats van de bal de voet van Neymar aan. De rechterenkel van laatstgenoemde verdraaide daarbij afschuwelijk. Neymar schreeuwde het uit van de pijn en moest vechten tegen de tranen.

De sterspeler van PSG werd per brancard weggedragen en vervangen door Hugo Ekitike. De absentie van Neymar in Beieren is een nieuwe tegenvaller in een toch al wisselvallige periode voor les Rouge-et-Bleu. Naast de verloren Champions League-wedstrijd tegen Bayern werden de hoofdstedelingen uitgeschakeld in de Coupe de France door Olympique Marseille (2-1) en ging het competitieduel met AS Monaco verloren (3-1). De meegereisde fans waren na afloop van die wedstrijd woedend en eisten beterschap. Dat kwam er ook in de vorm van overwinningen in de competitie op Lille (4-3) en Marseille (0-3).

Naast Neymar moet Galtier het tegen Bayern ook stellen zonder Presnel Kimpembe, die kampt met een zware achillespeesblessure. Achraf Hakimi was er in Marseille niet bij, maar is hersteld van een hamstringblessure. De Marokkaans international heeft echter andere zorgen aan zijn hoofd. De Marokkaans international wordt aangeklaagd voor verkrachting, zo maakte de Franse justitie vrijdag bekend. PSG neemt het voor de wedstrijd tegen Bayern zaterdag in het eigen Parc des Princes nog op tegen FC Nantes.