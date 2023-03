Witte rook uit Nijmegen lijkt aanstaande: ‘De intentie is om eruit te komen’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 16:35 • Davey de Laat • Laatste update: 16:38

Rogier Meijer is volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid nog steeds trainer van NEC. Dat schrijft Voetbal International. Het contract van de 41-jarige Doetinchemmer loopt na dit seizoen af, maar zowel de clubleiding als de oefenmeester willen graag verlengen. Deze week en een paar weken geleden hebben de Nijmeegse club en Meijer met elkaar gezeten. “We hebben allebei de intentie om eruit te komen met elkaar", meldde de oefenmeester.

De kans is groot dat het contract van Meijer, net als vorig jaar, met een jaar verlengd zal worden. Technisch directeur Carlos Aalbers heeft veel vertrouwen in de oud-speler van De Graafschap en knoopte in een vroegtijdig stadium al een gesprek aan. Daar hield de trainer een goed gevoel aan over. “Ik heb mijn gevoel gedeeld over hoe ik denk dat we met elkaar horen om te gaan. Dat hebben we van beide kanten gedaan en dat kwam veel overeen.”

Meijer heeft het naar zijn zin in Nijmegen en denkt dat een contractverlenging niet ver weg is. “Normaal gesproken moet het wel lukken. We zijn al drie jaar in ontwikkeling, op en buiten het veld. Ik denk dat dat proces nog niet klaar hoeft te zijn. In de zomer moet er weer wat gebeuren aan de selectie. We hebben er allebei vertrouwen in dat we dat met elkaar kunnen doen”, zegt de trainer.

Meijer is al drie jaar de hoofdtrainer van NEC, nadat hij het samen met François Gesthuizen en Adrie Bogers in 2019 overnam van Jack de Gier. Een seizoen later was Meijer de enige hoofdverantwoordelijke en promoveerde hij via de play-offs naar de Eredivisie. Dit seizoen staan de Nijmegenaren op de negende plaats, twee punten achter nummer acht RKC. De ploeg uit de Keizerstad heeft dus nog alle kans op het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal.