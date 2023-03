Foto bewijst blessure en ‘aftocht met ondersteuning’ op de training bij PSV

Vrijdag, 3 maart 2023 om 16:04 • Guy Habets • Laatste update: 16:23

Mauro Júnior heeft vrijdagmiddag de training van PSV vroegtijdig moeten staken. De Braziliaan raakte geblesseerd en moest 'met ondersteuning' van het veld af, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter. De exacte ernst van de blessure van Mauro blijft nog even onduidelijk.

De Braziliaanse alleskunner, die tijdens de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen ADO Den Haag (3-1 winst) nog inviel als aanvallende middenvelder maar bij PSV ook vaak op de backposities uitkomt, was net hersteld van een schouderblessure. Het is niet duidelijk waar het nu aan scheelt bij Mauro en of hij weer lang afwezig zal zijn. Het feit dat hij niet op eigen kracht het trainingsveld kon verlaten, doet een ernstige blessure vermoeden. Later zal daar meer bekend over worden.

Dit ziet er niet best uit.. ?? pic.twitter.com/zuFKXJ42Z2 — Joske Brenet (@JBrenessi) March 3, 2023

Het is de zoveelste blessure voor Mauro, die voor zijn schouderblessure ook al te kampen had met een kwetsuur aan de lies. Die hield hem het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft aan de kant. Mede daardoor kwam de 23-jarige Braziliaan dit seizoen tot elf officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV en startte hij alleen in competitieverband een keer in de basis. Scoren of een assist afleveren was Mauro nog niet gelukt.

In 2017 plukten de Eindhovenaren Mauro weg uit de jeugdopleiding van het Braziliaanse Desportivo, waarna hij anderhalf jaar mocht rijpen in het beloftenelftal. In het seizoen 2019/20 werd de multifunctionele speler verhuurd aan Heracles Almelo, waar hij indruk maakte als spelverdeler achter de aanvallers. Na zijn terugkeer bij PSV komt Mauro echter voornamelijk in aanmerking voor de positie links achterin. Daar heeft hij nu concurrentie van Patrick van Aanholt.