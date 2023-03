Van Nistelrooij voert één aanvallende wijziging door voor duel met RKC

Zondag, 5 maart 2023 om 13:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:01

Trainer Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV voor het competitieduel met RKC Waalwijk bekendgemaakt. De oefenmeester voert één wijziging door ten opzichte van het gewonnen bekerduel met ADO Den Haag (3-1). Xavi Simons begint in de basis, Guus Til is niet fit en ontbreekt in de wedstrijdselectie. Het duel begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 1.

Joël Drommel start door de afwezigheid van Walter Benítez opnieuw onder de lat bij PSV. De Argentijnse doelman raakte begin deze week geblesseerd en kan voorlopig niet in actie komen. De verdediging wordt gecompleteerd door Philipp Mwene, Andre Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Simons kreeg tegen ADO nog rust, maar vormt tegen RKC een middenveld met Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. In de voorhoede kiest Van Nistelrooij voor Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Fábio Silva.

RKC is aan een ongelooflijke opmars bezig. De Waalwijkers behaalden liefst dertien punten uit de laatste zes wedstrijden en hebben zich daarmee genesteld op de achtste plaats in de Eredivisie. Een evenaring van het beste seizoen ooit, toen het in het seizoen 2000/01 zevende eindigde, is een reële mogelijkheid. Succes heeft echter ook een keerzijde. Trainer Joseph Oosting is volgens Chris Woerts namelijk de belangrijkste kandidaat om Ron Jans aan het einde van het seizoen op te volgen bij FC Twente. Oosting zag zijn ploeg in de vorige speelronde winnen bij sc Heerenveen (1-4). Mats Seuntjens speelde een cruciale rol tegen de Friezen door drie assists te verzorgen. RKC kan het duel met PSV met vertrouwen tegemoet gaan, want alleen Feyenoord (0-1) en Ajax (1-4) wisten dit seizoen in het Mandemakers Stadion te winnen.

PSV staat vierde in de Eredivisie en kan zich gezien de achterstand op Ajax, AZ en zeker koploper Feyenoord geen misstap meer veroorloven. De Eindhovenaren kregen vrijdag een klap te verwerken, nadat Mauro Júnior van de training gedragen moest worden met een knieblessure. Sávio en Thorgan Hazard zijn er evenmin bij tegen RKC. Luuk de Jong is wel aanwezig. De spits kondigde vrijdag aan per direct een punt achter zijn interlandcarrière te zetten. Xavi Simons en Joey Veerman zijn wel opgenomen in de voorselectie van Oranje. Bovendien kreeg ook Johan Bakayoko heugelijk nieuws te horen. De vleugelspeler is uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand februari. Eerder dit seizoen werd het 1-0. Cody Gakpo benutte in blessuretijd een strafschop, die door Michiel Kramer werd bestempeld als ‘topclubpenalty’.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Nieuwpoort, Van den Buijs; Lutonda, Bel Hassani, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Simons; Bakayoko, De Jong, Silva