Slot lijkt succesformatie gevonden te hebben en start wéér met zelfde elf

Zaterdag, 4 maart 2023 om 18:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:21

Arne Slot heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel met FC Groningen. De Feyenoord-trainer start met precies dezelfde elf namen als in de twee voorgaande wedstrijden, die beide gewonnen werden (tegen Fortuna Sittard en sc Heerenveen, respectievelijk 2-4 en 0-1). Sebastian Szymanski keert terug bij de selectie na een blessure. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Slot kan nog steeds niet beschikken over Justin Bijlow, waardoor Timon Wellenreuther andermaal het doel van de Rotterdammers verdedigt. De defensie wordt gevormd door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Orkun Kökçü en nummer 10 Javairô Dilrosun. In de voorhoede kiest Slot voor Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez en Oussama Idrissi.

Feyenoord kent vooralsnog een seizoen om niet snel te vergeten. De Rotterdammers verloren eind oktober voor het laatst en zijn nog altijd de fiere koploper in de Eredivisie. Daarnaast wist Feyenoord midweeks in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker af te rekenen met sc Heerenveen (0-1). Doelpuntenmaker die wedstrijd was Giménez. De Mexicaan lijkt de strijd om de spitspositie definitief gewonnen te hebben van Danilo en zag zijn goede prestaties beloond worden met zijn terugkeer in de nationale selectie van Mexico. Daarnaast zijn Wieffer, Hartman en Geertruida voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De geblesseerden Bijlow en Quinten Timber zijn er tegen Groningen niet bij, terwijl Szymanski hersteld is en terugkeert in de wedstrijdselectie.

Santiagoal at your service! ?? 9 x 29 = ?#heefey • #TOTOKNVBBeker — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 2, 2023

In tegenstelling tot Feyenoord kent Groningen juist een seizoen om snel te vergeten. De Trots van het Noorden bezet de zeventiende plaats en staat dus op een virtuele degradatieplaats. Toch was er in de aanloop naar het duel in De Kuip reden voor optimisme, daar Groningen in de afgelopen speelronde met 3-0 van Excelsior won. Naast de overwinning werden de supporters ook beloond met goed spel, iets wat dit seizoen een zeldzaamheid is. Trainer Dennis van der Ree kan in Rotterdam geen beroep doen op Mads Bech Sørensen, Paulos Abraham, Oliver Antman en Ragnar Oratmangoen. Laatstgenoemde liep afgelopen week op de training een lichte hersenschudding op. Vorig seizoen slaagde Groningen erin om een resultaat te behalen in Rotterdam. Michael de Leeuw en Cyriel Dessers wisten toen het net te vinden: 1-1.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

Opstelling FC Groningen: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Määttä; Suslov, Hove, Willems; Irandust, Pepi, Manu.