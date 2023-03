Nagelsmann hakt na terugkeer Upamecano knoop door over De Ligt

Zaterdag, 4 maart 2023 om 17:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:43

De opstelling van Bayern München voor het uitduel met VfB Stuttgart is bekend. Matthijs de Ligt is de enige Nederlander die aan de aftrap verschijnt: Daley Blind en Ryan Gravenberch beginnen net als tegen 1. FC Union Berlin (3-0 winst) op de bank. De Ligt ziet Dayot Upamecano, die tegen Union geschorst was, naast zich terugkeren. De wedstrijd begint om 18.30 uur en is te zien op Viaplay.

Het was nog maar de vraag of De Ligt of Benjamin Pavard het kind van de rekening zou worden bij Upamecano's terugkeer. De keuze van Nagelsmann is op Pavard gevallen. De Ligt ziet naast Upamecano ook Josip Stanisic en Alphonso Davies deel uitmaken van de defensie, die voor doelverdediger Yann Sommer staat. Het blok op het middenveld wordt net als tegen Union gevormd door Joshua Kimmich en Leon Goretzka. Van links naar rechts staan Jamal Musiala, Thomas Müller en Kingsley Coman achter diepste spits Eric Maxim Choupo-Moting.

VfB Stuttgart kent flinke degradatiezorgen. Die Schwaben wonnen slechts één van hun laatste acht wedstrijden in de Bundesliga en zijn terug te vinden op de vijftiende plaats. Het gat naar nummer achttien Schalke 04 bedraagt slechts drie punten, waardoor het onderin net zo spannend lijkt te gaan worden als bovenaan. Trainer Bruno Labbadia beseft dat zijn ploeg tegen Bayern de underdog is en roept zijn manschappen op tot ‘moed’. “We hebben een perfecte dag nodig.” De Duitse trainer kan niet zaterdag niet beschikken over Borna Sosa. Een flinke aderlating, daar de Kroatisch international een vaste waarde is. De linkspoot wist in de laatste twee wedstrijden tegen 1. FC Köln (3-0 overwinning) en Schalke (2-1 nederlaag) te scoren, maar pakte tijdens het degradatieduel in Gelsenkirchen ook zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

The precision from Sadio ????? And then the celebration! ??#MiaSanMia pic.twitter.com/koWrAeIMoe — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 2, 2023

Opvallend genoeg wist Bayern zijn laatste twee thuiswedstrijden tegen Stuttgart niet te winnen: 2-2. Puntenverlies kan der Rekordmeister nu nog minder veroorloven. Ondanks de overtuigende zege vorige week op titelconcurrent Union Berlin (3-0), zijn Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union en SC Freiburg dit seizoen nooit ver weg. De geblesseerden Manuel Neuer, Lucas Hernández en Noussair Mazraoui ontbreken nog. Eric Maxim Choupo-Moting is er wel bij. De Kameroener verlengde deze week zijn contract tot en met medio 2024 en zal woensdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain vermoedelijk in de basis staan, wanneer Bayern in eigen huis een 1-0 voorsprong verdedigt. Aan die wedstrijd wil Nagelsmann echter nog niet denken. “Stuttgart is belangrijk omdat we geen tien punten voorstaan."

Opstelling VfB Stuttgart: Bredlow; Anton, Mavropanos, Zagadou, Ito; Endo, Karazor, Haraguchi; Gil Dias, Silas, Führich

Opstelling Bayern München: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Musiala; Choupo-Moting