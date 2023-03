Topscorers in de Premier League 2022/23: Haaland, Rashford, Kane en Salah

Vrijdag, 3 maart 2023 om 15:24 • Laatste update: 15:37

De race om de felbegeerde Gouden Schoen van de Premier League is opnieuw begonnen, met supersterren die vergezeld worden door grote zomeraanwinsten in een strijd om gekroond te worden tot de topscorer van Engeland. Erling Haaland en Darwin Nuñez, van respectievelijk Manchester City en Liverpool, behoren tot degenen die hun kwaliteiten hebben toegevoegd aan een verzameling aanvallers van wereldklasse, waaronder Tottenham-spits Harry Kane en Anfield-sensatie Mohamed Salah.

1. Erling Haaland | Manchester City | 27 doelpunten

Een overstap naar Engeland voelde voor Erling Haaland altijd als een kwestie van tijd en Manchester City won de transferstrijd in 2022. De productieve Noor zou het koopje van het seizoen kunnen worden voor zestig miljoen euro. De topscorer van de Premier League is betrokken bij 37 doelpunten in 33 wedstrijden voor the Citizens.

2. Harry Kane | Tottenham| 18 doelpunten

Een man die al drie keer de Gouden Schoen op zijn naam heeft staan. Tottenham-spits Kane weet inmiddels wel hoe hij het net moet vinden. De aanvoerder van Engeland heeft dit seizoen een WK gehad om snel te vergeten, maar hij zal zich door niets en niemand laten afleiden door het maken van doelpunten op clubniveau.

3. Ivan Toney | Brentford | 14 doelpunten

Ivan Toney maakte 33 doelpunten toen hij Brentford hielp aan promotie naar de Premier League en maakte vorig seizoen veertien goals. De krachtige spits van the Bees is een handvol voor elke verdediger in de lucht en over de grond, terwijl hij ook meer dan nuttig is bij penalty's.

4. Marcus Rashford | Manchester United | 14 doelpunten

Marcus Rashford beleefde een teleurstellend seizoen in 2021/22, met slechts vijf doelpunten in alle competities. Dit seizoen is hij bezig met een geweldige revival voor Manchester United. De 25-jarige linksbuiten is betrokken bij 34 goals in 39 wedstrijden.

5. Gabriel Martinelli | Arsenal | 11 doelpunten

Gabriel Martinelli heeft geduldig gewacht op zijn kans bij Arsenal, nadat hij in 2019/20 op het toneel verscheen. De Braziliaans international heeft snelle voeten en een scherp oog voor het doel, wat hem goed van pas zou moeten komen nu hij basisspeler is geworden bij the Gunners.

6. Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 doelpunten

De nummer negen van Fulham, Aleksandar Mitrovic, ging vorig seizoen de geschiedenisboeken in toen hij 43 doelpunten maakte in de Championship. Zijn staat van dienst op het allerhoogste niveau werd tijdens eerdere periodes in de Premier League in twijfel getrokken, maar de Servisch international is vastbesloten om alle twijfelaars de mond te snoeren.

7. Bukayo Saka | Arsenal | 10 doelpunten

Bukayo Saka lijkt nu eindelijk rust te hebben voor het doel. De smaakmaker van Arsenal heeft tien doelpunten en negen assists op zijn naam staan na 25 Premier League-wedstrijden.

8. Rodrigo | Leeds | 10 doelpunten

Rodrigo moet het grote vertrouwen dat Leeds in hem heeft getoond nog terugbetalen, met slechts dertien doelpunten in twee seizoenen op Elland Road. Hij is echter een bekwame doelpuntenmaker en zijn werkethiek helpt anderen vaak te floreren.

9. Miguel Almirón | Newcastle| 10 doelpunten

De Paraguyaanse aanvaller Miguel Almirón beleeft een opleving sinds de aanstelling van Eddie Howe vorig seizoen. Hij is een belangrijk onderdeel geworden voor de ploeg van Newcastle United, dat dit seizoen tot nu toe slechts één wedstrijd heeft verloren. Hij maakt ook meteen een einde aan de denigrerende grap van Jack Grealish, die hij tijdens de huldiging van City afgelopen seizoen maakte.

10. Mohamed Salah | Liverpool | 9 doelpunten

Liverpool-ster Mohamed Salah verzekerde zich vorig seizoen van een derde Gouden Schoen - een tweede die hij met anderen heeft gedeeld - en van hem wordt dit seizoen weer hetzelfde verwacht. Met een nieuw contract op zak lijkt de Egyptische aanvaller de koning van Anfield te blijven.